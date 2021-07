Tokio. La veterana judoca Melissa Mojica perdió y quedó eliminada en su primer combate de Tokio 2020 en los +78 kilogramos ante la portuguesa Rochele Nunes y terminó así su carrera competitiva de tres Juegos Olímpicos.

Mojica había anunciado que se retiraría luego de los Juegos, lo que ratificó luego del combate.

“Me voy (retiro competitivo). Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad”, dijo al tiempo en que agradeció al pueblo de Puerto Rico las muestras de cariño.

Mojica tiene 37 años y acaba de ver acción en su tercera Olimpiada.

Su derrota fue una rápida en el torneo de los +78 kilogramos en Tokio 2020. Había expectativa de que Mojica avanzara de ronda de 32 a la de 16 porque había vencido cinco veces en siete combates a Nunes.

Pero Nunes le aplicó a Mojica una técnica de Waza-Ari faltando 12 segundos de combate en el asalto de cuatro minutos. Mojica tenía dos advertencias por inacción. Una tercera significaba su derrota por Shido.

Melissa Mojica, en azul, combate con Rochele Nunes durante su encuentro del jueves en la noche. ( Ramón "Tonito" Zayas )

La anotación de Waza-Ari fue revisada y ratificada por video al momento por el mismo árbitro del combate. Luego, Mojica no tuvo más tiempo para ripostar.

La atleta boricua dijo que no hubo Waza-Ari, como tampoco inacción de su parte. Argumentó que no hubo Waza-Ari porque cayó de lado en el tatami, no de espaldas.

Y sobre las advertencias de Shido, la atleta boricua dijo que no las entendió porque estaba más proactiva que la portuguesa.

“No fue justo que cantaran el Wasa-Ari. No puedo hacer nada. Tengo que vivir con eso”, dijo.

Con Mojica finaliza la acción del judo boricua en los Juegos Olímpicos. También participaron Adrián Gandía (-81 kg) y María Pérez (-70 kg).

Estos dos quedaron eliminados ante eventuales medallistas. Pérez cayó ante la medallista de oro en la segunda ronda.

Pérez fue, de los tres participantes, la única que ganó un combate en el torneo.