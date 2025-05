Antes de ser madre, Saraí Rodríguez era fuerte. Pero fue después de aquel primer llanto, insomnio y miedo tras traer al mundo a Amelia, cuando conoció su verdadera fuerza.

“Desde que Amelia nació me he sentido más fuerte. Ser mamá me dio fuerza”, contó Rodríguez, la tres veces mujer más fuerte de Puerto Rico en la modalidad del CrossFit, a Primera Hora en su centro de entrenamiento Momntum Elite Training, en Juncos.

Su estatus dentro de este deporte se rige por las puntuaciones del evento llamado Open, que e s una competición anual online y global, que sirve como primera etapa de clasificación para los CrossFit Games , junto a las demás actuaciones dentro de los cuartos de final y semifinal.

Saraí fue atleta de natación por 13 años, pero en la búsqueda de salir de su zona de confort conoció el CrossFit en el 2016. Al año tomó una pausa y se sumergió a la halterofilia por casi tres años. Por las vueltas de la vida retornó a practicar el CrossFit, pero ya siendo madre de una pequeña de siete meses.

En aquel entonces apenas era una alumna más de un ‘box’. Pero con el tiempo se convirtió en coach y atleta en la isla, quien también compite en el exterior.

Saraí Rodríguez en medio de un 'snatch'. ( alexis.cedeno )

“Desde que Amelia nació yo siempre quise que ella entendiera que yo seguí mi sueño y seguí siendo yo para que ella viera qué mamá, aunque es mi mamá, siguió haciendo las cosas que le gustan”, aseveró la atleta de 28 años.

“Muchas veces escuchamos que dejé de hacer lo que me gusta porque fui mamá. Yo siento y con mucho respeto, que es algo que me pondría como que dejó de hacer eso porque nací yo. Yo lo veo como triste”.

Su creencia la ha llevado a la acción. Rodríguez ha competido en grandes escenarios como el Wodapalozza (WZA) en Miami por cuatro ocasiones, y así como en las semifinales de CrossFit en grupo el pasado año.

En el WZA suma dos medallas; un tercer lugar en la categoría Intermedio en el 2023 y otro bronce en la división elite en la Latam Cup 2025 -donde solo compiten latinoamericanos-.

“Ya (mi hija) me pregunta muchas veces cuánto estoy levantando o si fui la más que levanté en la clase. Ella ya sabe, ya está pendiente y entiendo que todo debe ser el ejemplo”, comentó.

Esposa, madre, atleta, coach y empresaria

La responsabilidad de Saraí no se limita a la de ser madre y atleta, sino que trasciende a los compromisos como esposa, coach y propietaria de Momntum -de la mano de su socio Giovanni Aldecoa-.

Sin embargo, aunque considera no ha encontrado el balance perfecto para manejarlo todo, asegura dar su 100% en cada tarea.

“Yo quiero hacerlo todo, básicamente trato de dar lo mejor de mí en todas las partes. Es mucho, pero entiendo que llevando una cosa a la vez, dando lo mejor de mí, lo puedo lograr. No me gusta nada a medias”, explicó.

Tras la inmensidad de responsabilidades, el tiempo con su pequeña podría verse afectado.

“Me cuestiono mucho si le estoy dando el tiempo suficiente a Amelia, pero, por otro lado, esto es para darle una mejor vida a ella. Ese tiempito que tengo libre, siempre trato de dárselo a ella, de no estar en el celular”.

“Trato de que ella sepa que mamá está ahí”, agregó.

Una pausa durante el entrenamiento. ( alexis.cedeno )

Para múltiples competencias, Rodríguez ha optado por recurrir a su familia para el cuido de su primogénita. No obstante, para su primera participación fuera de la isla cargó con la niña a la que aún lacta.

“Incluso en mi primera competencia en Wodapalooza, Amelia es lactada, todavía se pega. Yo salía del evento y ella rápido, a pegarse donde mamá, antes era más complicado. Ahora, ella entiende que mamá salió a competir y tengo la presión de que tengo que coger podio porque ella sabe qué mamá tiene que ganar”,

La importancia del trabajo arduo y del tiempo invertido en su responsabilidad como dueña de negocio, atleta y coach, es para Rodríguez una de las grandes enseñanzas para su hija. “Estoy segura de que en ella ya yo sembré la semillita de que hay que trabajar”.

“He trabajado para eso”

La mujer, que, además, posee un bachillerato en Tecnología Deportiva, se adentró al CrossFit por la variedad de ejercicios que se ejecutan diariamente. De hecho, también por los retos que puedes enfrentar en una rutina de diario.

Rodríguez no pensaba que dedicaría su vida a esta disciplina y menos, que a su correo electrónico llegaría en el 2023 el certificado de “National Champion”. La certificación también la recibió en el 2024 y la de este año aún no le ha llegado, dijo.

“La primera vez (2023) que me llegó yo ni sabía. Me llegó ese email de que “National Champion of Puerto Rico” y yo ‘ah, pues bien’. Algo de mí es que yo nunca he estado muy pendiente de que estoy primera o realmente cómo voy en el leaderboard“, sostuvo Rodríguez.

Certificado de National Champion of Puerto Rico 2023. ( alexis.cedeno )

“Aunque no me gusta hablar de eso, para mí es brutal, un logro, pero también entiendo que he trabajado para eso”.

Sin embargo, al reconocer su crecimiento en el deporte, se percata en sus posiciones dentro del mundo y en la región este de América. Mundialmente, Rodríguez ocupa la posición 194, y del área a la que pertenece Puerto Rico está número 62.

Para este 2025, Rodríguez hizo las pruebas de las semifinales individuales de CrossFit. Aunque está en la espera de resultados, es la etapa antes de ir a unos CrossFit Games, la meta de la atleta.

“Es diferente el nivel cuando empecé y en donde estoy ahora que tengo que estar más pendiente de esos detalles, de hacer el workout bien de las competencias que están por ahí, en las que puedo participar".

Inspira

Como atleta, no todos los días se levanta con la mayor motivación de realizar ejercicio durante unas cuatro horas, que requiere su nivel, pero ha procurado mantener una rutina para no fallar en los quehaceres de todos los días.

“No es depender de la motivación. Es tomar una rutina, ser disciplinado y aplicarlo”.

Rodríguez es mamá de una niña de cinco años. ( alexis.cedeno )

Su estilo de vida, que, en ocasiones, lleva a sus redes sociales, es para las demás madres y mujeres una inspiración, aseguró.

“Muchas veces me han escrito muchas mujeres, muchas madres que dicen, ‘te veo a ti y sé que lo puedo hacer’ y para mí eso es brutal’. Sé que lo estoy haciendo bien, porque indirectamente soy el ejemplo para otras mujeres, aunque no busco eso”.

“No busco ser influencer, como muchas veces me han dicho. Pero sí llega el mensaje... Yo quiero que Amelia se sienta orgullosa”, concluyó.