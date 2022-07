Eugene, Oregon. A un mes de cumplir 35 años la fondista Beverly Ramos se siente como de regreso a los 25.

La marca nacional que reescribió el lunes en el Campeonato Mundial, tiene a la veterana atleta reanimada.

“Claro que sí”, afirmó.

“Por alguna razón en mi vida siempre me he desarrollado tarde. En cada cosa que he hecho, siempre me ha tomado tiempo adaptarme”, explicó la fondista.

Ramos comenzó su carrera en la pista, en distancias de 3,000, 5,000 y 10,000 metros, aprendiendo ritmos de carreras, hasta llegar a los 42k.

“Y eso (tardío desarrollo) es lo que nos hace humanos”, continuó. “Hay atletas que hacen su primer maratón y la sacan del parque de la primera. Eso es algo que he entendido de mí, que voy paso a paso, y eso es lo que me ha llegado a la consistencia, a la longevidad y seguir mejorando casi a los 35 años. Es fabuloso. Comencé a los 10 años en Cupey Track. El mes próximo cumplo 35 años y aquí estoy, representando a Puerto Rico con mucho orgullo”.

Ramos comienza a pensar paso a paso en el resto del ciclo. Ya piensa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El ciclo también tiene en calendario los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que deben tener un buen clima para un maratón, y los Juegos Olímpicos París 2024.

Incluso, la atleta está tan reanimada que cree que puede bajar de 2 horas 30 minutos en el maratón. Aquí hizo 2:31.10 el lunes, lo que bajó más de un minuto su record anterior de 2:32.43.

La atleta se reanima porque el lunes se vio en la carrera en posición para bajar de 2:30.

“Pasé los 21 kilómetros en 1 hora 14 minutos. Eso quiere decir que iba a ritmo de 2 horas 29 minutos. Ese 2:29 sé que lo puedo hacer”, dijo.

Ramos posee practicamente todas las marcas nacionales de distancias, tanto en pista como en carretera.

Su actuación en Oregon 2022 confirma seguramente que es la mejor fondista en la historia del País, que ha tenido a atletas de esa modalidad como Naydi Nazario, Lourdes Cruz, Maribel Burgos, Aida Torres, Yolanda Mercado. Las mujeres comenzaron a participar en maratones internacionales en la década del 80, pero la primera mujer boricua en correr un 42k fue Lucía Flores en el 1976 en Guayanilla.

Pero a lo que Ramos no se anima a es decir que es la mejor por respeto a las demás fondistas con las que no se puede comparar.

“Siempre es difícil comparar las generaciones. Es el sinónimo de todo el trabajo y la dedicación que he puesto. Siempre he querido ser la mejor. Es lo que he intentado hacer toda mi vida desde que me levanto hasta que me acuesto. No puedo compararme con la otras corredoras. Lo único que controlar es lo que yo hago”, dijo Ramos, quien agradeció a sus auspiciadores y equipo de trabajo que incluye a su preparador físico y pareja, Luis Ortiz.