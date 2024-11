Gurabo. Por un tiempo, pareció imposible que otro equipo pudiera destronar al Colegio San Ignacio de San Juan en la categoría senior masculino de la Copa Buzzer Beater.

Los Leones de San Ignacio atravesaron una racha de cuatro campeonatos nacionales de voleibol escolar corridos en la que superaron a colegios como San José de Río Piedras, San Benito de Mayagüez, Notre Dame de Caguas y Bayamón Military Academy (BMA).

Sin embargo, su reinado llegó a su fin el domingo, cuando los Conquistadores de San José les arrebataron el título con una contundente victoria en dos sets (25-15 y 25-21).

“Desde que nosotros comenzamos este torneo, este grupo es otro gracias a muchas cosas que se hicieron tras bastidores. Aquí hay muchas personas en vueltas. Un grupo de padres que les traían desayuno, comíamos pizza después de las prácticas, hacíamos actividades de grupo para desarrollar el trabajo en equipo y yo creo que eso fue pieza clave”, contó el dirigente de San José, Luis “Wicho” Aponte, en una entrevista con Primera Hora después de la final.

Del mismo modo, el entrenador, que lleva seis años al frente del sexteto de la institución riopiedrense, destacó el enfoque con el que jugó su escuadra en el transcurso del torneo que reunió a los mejores 36 equipos senior masculino en la isla.

“Los chamacos estaban súper enfocados y confiados. Nosotros sabíamos que San Ignacio es un equipo que sabe venir de atrás. Lo ha hecho y demostrado muchas veces y no podíamos permitir que eso ocurriera”, sostuvo Aponte. “Ha sido un año espectacular. Hay que darle muchas gracias a Dios, primero que todo. Nos mantuvo saludables y poco a poco llegamos a nuestro peak en el momento indicado”.

Al igual que en las demás etapas del campeonato, el esquina Jean Paul González fue la bujía ofensiva de los Conquistadores al anotar 10 puntos frente a los Leones para también agenciarse el premio Jugador Más Valioso de la final.

“La verdad es que Jean Paul se lo merecía. Ha tenido una temporada espectacular, fue nuestro cañón principal todo el tiempo y no nos defraudó. Hizo lo que todo el mundo esperaba de él y yo creo que hasta un poco más”, expresó Wicho sobre el estelar jugador.

Jean Paul González, Jugador Más Valioso de la final de la Copa Buzzer Beater, sostiene el trofeo junto al dirigente Luis “Wicho” Aponte. ( Suministrada / José Raúl Santana )

“Una de nuestras metas era que San Ignacio no podía ganar cinco veces”

En cambio, para Jean Paul, saber que acabó con la racha de San Ignacio para convertirse en campeón nacional le dio un mejor sabor al triunfo.

“El MVP no es mucho que digamos. El campeonato es lo que uno busca porque trabajamos mucho por esto y finalmente lo logramos. Una de nuestras metas era que San Ignacio no podía ganar cinco veces y lo hicimos. Logramos tantas cosas en un solo juego… Toda la temporada estuvimos intercambiando victorias con ellos, por lo que no había un claro favorito, pero terminar la temporada así es brutal”, comentó González a este medio.

Tras caer en la semifinal del año pasado y redimirse el domingo, el espigado esquina, de 17 años y 6′4″ de estatura, se graduará en mayo de San José y partirá Phoenix, Arizona, tras comprometerse a jugar con Grand Canyon University, una universidad que forma parte de la primera división de la National Collegiate Athletic Association (NCAA, por sus siglas en inglés).

“Mi meta era irme de San José con este campeonato y gracias a Dios lo logré. De este colegio me llevo tantas cosas, entre ellas memorias y disciplina. San José me ha ayudado a crecer como jugador y a crear paciencia. El año pasado, no nos fue bien y seguía tranquilo, pensando que algún día se nos iba a dar y así fue”, relató.

A pesar de que ya no formará parte del equipo, Jean Paul aseguró que San José contará con las herramientas para defender el campeonato nacional en la próxima edición de la Copa Buzzer Beater con jugadores como Jorge Pacheco, esquina y subcampeón de la categoría junior este año, y José Soriano, colocador de la Selección Nacional Sub-17.