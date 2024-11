Gurabo. El Colegio Adianez se convirtió el domingo en el primer equipo senior femenino que repite como campeón de la Copa Buzzer Beater al derrotar en el máximo de tres sets a Bayamón Military Academy (BMA) en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, en Gurabo.

A pesar de que la Tropa Naranja cayó en el primer parcial, 19-25, se pudo recuperar y ganó los siguientes dos, 25-16 y 15-9, para completar la defensa del título del torneo nacional de voleibol escolar.

“Estoy bien contento con el trabajo de las nenas toda la temporada. Es mi primer campeonato grande como dirigente. He tenido la oportunidad de dirigir las Changas y estuve en masculino. De verdad que estoy bien agradecido que las nenas vienen de quedar campeonas con otro coach (Marcos ‘Chamos’ Liendo) y aceptaron mi filosofía y la manera de cómo yo quiero jugar el juego. No te puedo decir que no me costó, porque me costó, pero gracias a Dios se dio el resultado”, dijo el dirigente de Adianez, Luis “Feñito” Rodríguez, a Primera Hora después del partido.

“En el primer set, no seguimos el plan de juego establecido, pero, tan pronto las nenas se ajustaron a lo que habíamos preparado, el juego fluyó mucho mejor y tomamos control del juego”, agregó.

Por su parte, la opuesto Adriana García fue la Jugadora Más Valiosa de la final, tras anotar 11 puntos, siete en ataques y cuatro en servicio directo.

“Se siente brutal. Nunca me imaginé que lo iba a ganar. Esto es una emoción que no puedo describir”, admitió Adriana a este medio.

Desde que arrancó el primer set, BMA tomó la ventaja y no la soltó. Tras las Eagles irse arriba 4-1, Rodríguez se vio obligado a pedir tiempo por la Tropa Naranja. Adianez respondió al llamado del exjugador de la Selección Nacional e igualó el partido, 5-5, con Adriana García en el servicio.

Sin embargo, esta sería la única vez que el parcial estaría empatado, pues las Eagles no tardaron en recuperar la delantera. Alanys Mateo acercó a la Tropa Naranja, 9-7, después de castigar a las Eagles con un remate y un bloqueo. Pero, BMA contestó con un avance de cinco puntos consecutivos para despegarse por 18-9.

Andrea Díaz detuvo el sangrado de Adianez con un ataque por encima del bloqueo de las Eagles. Aun así, BMA se mantuvo en total control y selló el parcial con un remate de Belían Mejías.

En el segundo set, las Eagles volvieron a irse al frente en el marcador desde temprano. En cambio, Adianez descifró la manera de reponerse y empató el parcial, 7-7, con Atilano en el servicio. BMA retomó la delantera momentáneamente, pero un error de las Eagles provocó que se igualara el set nuevamente.

Al poco tiempo, la Tropa Naranja se fue en una corrida que las puso arriba en la pizarra, 15-9. Las Eagles trataron de hacer avances, pero nunca encontraron la forma en un parcial que fue totalmente distinto al primero. Y es que cada vez que detenían un ‘rally’ de Adianez, el sexteto dirigido por Rodríguez volvía al ataque.

Ambos equipos se fueron al toma y dame en el inicio del tercer y último set. Pero, Adianez pudo alejarse, 6-3, con Ylyana Olivera en el servicio. Acto seguido, Jamille Torres, técnico de BMA, pidió tiempo y las Eagles detuvieron el avance.

No obstante, la Tropa Naranja contestó con una demoledora corrida de seis puntos consecutivos que concluyó con un ace de Adriana García y puso a Adianez al frente, 10-4. Y una vez más, las Eagles frenaron el ‘rally’ de la Tropa Naranja, pero después no pudieron encontrar su ofensiva y el campeón defensor volvió a irse en otro avance.

Con el marcador 13-5, BMA intentó reaccionar con dos puntos consecutivos, pero un error no forzado de Angelina Reyes colocó a Adianez en punto de partido. Fue entonces cuando Joanelys Maysonet selló la victoria con un potente ataque que atravesó el bloqueo de las Eagles.