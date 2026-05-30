Puerto Rico no encontró respuestas ante el poderío ofensivo de Venezuela y quedó eliminado el viernes en la Copa Panamericana de Voleibol Sub-17 en los cuartos de final del torneo al caer en sets corridos por 25-19, 25-16 y 25-12.

El sexteto venezolano impuso su físico y efectividad desde el inicio del encuentro, dominando los principales renglones estadísticos para asegurar su pase a las semifinales. Venezuela superó a Puerto Rico 42-32 en ataques, 7-1 en servicios directos y además aprovechó 23 errores cometidos por las boricuas.

La entrenadora de Puerto Rico, Leira Ortíz, reconoció que el desafío era uno de los más complicados del campeonato.

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“Desde que venimos sabíamos que el equipo de Venezuela venía con mucha fuerza y altura. Teníamos un plan de trabajo que no fluyó como nos hubiera gustado; nos dominaron ofensivamente y se nos hizo difícil detenerlas en el bloqueo”, expresó tras el partido.

A pesar de la derrota, Puerto Rico mostró resistencia en varios pasajes del encuentro. La ofensiva boricua fue liderada por Kelysha Domínguez y Carinialys Liann Kuilan Román, quienes terminaron con nueve puntos cada una.

Por Venezuela, Yalesca Colina encabezó el ataque con 17 puntos, mientras que Fabianny Carima agregó 13 unidades para respaldar la clasificación de su equipo.

Carima destacó la preparación del conjunto venezolano luego de la victoria.

“Venimos de un volumen de juego muy alto y gracias a ello hoy el equipo se mostró contundente, a pesar de que Puerto Rico no fue fácil de vencer”, afirmó.

Con el triunfo, Venezuela avanzó a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Perú en busca de un boleto a la final. La otra semifinal será protagonizada por Estados Unidos y Canadá.

Puerto Rico, por su parte, tendrá la oportunidad de cerrar el campeonato con una nota positiva cuando dispute el partido por el quinto lugar frente a México. El encuentro servirá además como una nueva oportunidad de desarrollo competitivo para un grupo que continúa acumulando experiencia internacional.