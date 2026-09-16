De conseguir el trabajo que transformó su rumbo de vida, ahora está listo para lanzar el proyecto que busca posicionar a su isla como anfitriona de una industria en pleno auge desde la palma de la mano.

El productor y cineasta Antonio Morales insertará a Puerto Rico en el creciente mercado de entretenimiento diseñado para dispositivos móviles con el lanzamiento de SlingShot, una nueva plataforma de streaming especializada en microhistorias cinematográficas, series verticales y contenido de ficción creado específicamente para teléfonos inteligentes.

Morales compartió con Primera Hora detalles sobre el proyecto que no solo busca abrirle las puertas al País en el campo de las “micronovelas” o “duanju” —como se les conoce en China a estas producciones, cuya industria global está valorada en más de $7,000 millones—, sino también servir de plataforma para que creadores de otros países exploren producir aquí episodios de 60 a 90 segundos de duración.

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“Esto pone a Puerto Rico en una posición muy, muy importante ante los ojos del mundo, porque es una oportunidad de exposición internacional, pero de ser también sede, anfitrión, con esta plataforma, porque esto no es solamente para nosotros exportar nuestro trabajo, sino también para que vivan trabajos de otros países. Simplemente somos los creadores de la plataforma”, sostuvo el puertorriqueño en entrevista telefónica, sobre el portal que estará disponible en Android y iPhone en octubre de 2026.

Morales explicó que la idea surgió tras su paso por el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde se capacitó tanto frente a las cámaras como en producción ejecutiva.

El giro decisivo ocurrió al convertirse en el director de la primera novela vertical de Televisa, “Destinada a ser la dueña”, emitida por ViX Micro. Estar al frente de ese proyecto le permitió identificar las exigencias y retos técnicos particulares de este formato.

“Lo que es un cineasta que está acostumbrado a producir, a dirigir o filmar cine como lo conocemos... no es para nada lo mismo, porque esto es una mezcla entre televisión y cine, vamos a empezar por ahí. Y quien te está viendo, el espectador, te está viendo en la palma de su mano”, planteó Morales, al destacar los ajustes necesarios en encuadre y composición para la pantalla vertical.

El productor resaltó además que el guion exige una estructura narrativa distinta: no solo debe contar una historia completa en menos de dos minutos, sino asegurar un gancho inicial en los primeros cuatro segundos.

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“Si antes el temor del productor era ese control remoto del televisor, pues ya no hay control remoto que valga, ahora es el dedo. Si esa persona se cansa, se aburre o le parece latoso el contenido que está viendo, prepárate que se acerca el dedo... y ‘swipe’, perdiste a esa persona. Y eso significa que tenemos que empezar a escribir pensando en que ese dedo no toque la pantalla... escribimos temiéndole al dedo”, comentó entre risas.

Asimismo, la experiencia en México le mostró las limitaciones que enfrentan los creativos con respecto a la propiedad intelectual en las grandes cadenas internacionales.

“Me di cuenta de que el proceso es bien complicado, es bien caro y, básicamente, ellos se adueñan de tu propiedad intelectual, y eso no lo vi muy atractivo. Es entonces cuando tomo la decisión y digo: ‘¿Pues sabes qué? Yo no le tengo miedo al éxito ni a los nuevos retos, Puerto Rico no tiene algo así y creo que nos toca ser anfitriones de nuestra propia plataforma’”, manifestó.

Con SlingShot, Morales busca conectar a actores, cineastas, directores y creadores independientes con audiencias internacionales mediante un ecosistema que integrará competencias de talento, distribución de contenido y producciones originales.

Como fase inicial, la plataforma lanzará El Método, una competencia internacional dirigida a descubrir talento frente y detrás de las cámaras, la cual otorgará tres grandes premios de $10,000 (para un total de $30,000).

El certamen contará con categorías de actuación en español, actuación internacional y dirección/creación de contenido, con hasta 50 participantes seleccionados por categoría e inscripción gratuita.

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A lo largo de cinco rondas, los seleccionados desarrollarán microhistorias basadas en distintos géneros. Los suscriptores podrán votar por sus favoritas, mientras que un jurado profesional evaluará los trabajos.

Además del premio económico, los ganadores tendrán la oportunidad de participar en futuras producciones de SlingShot Originals y recibir becas para experiencias formativas de cine junto a su compañía Drama Blast Camp, sujeto a los términos y disponibilidad de los programas.

“Sabrá Dios cuánta gente esté en sus casitas, en sus cuartos estudiando, y no tenemos idea del gran potencial y el gran talento que está escondido en esas habitaciones, en esas computadoras, detrás de esos teléfonos. Pues esto va a ser una plataforma para que salgan a la luz todos esos talentos”, manifestó Morales.

La visión detrás de SlingShot hizo recordar a Morales sobre el momento en que dio nacimiento a Teatro en 15, una iniciativa que surgio en 2021 con el apoyo del Municipio de San Juan, que, según el ahora empresario, creyó en su propuesta e hizo posible transformar espacios no convencionales de la ciudad en pequeñas salas para presentar historias teatrales de aproximadamente 15 minutos. Tras cinco años desde su creación, el proyecto sigue abriendo nuevas oportunidades para actores, directores, productores y técnicos no sólo en las tablas, sino también en diversos campos de las comunicaciones.

“No me cabe duda que de aquí va a salir talento, pero un montón. Así mismo como Teatro en 15 lo produjo para la industria teatral, esto lo va a hacer para la industria del cine y del streaming”, manifestó.

Personas interesadas en participar en el concurso El Método, bajo las categorías de actores y/o directores, tendrán hasta el 30 de septiembre para someter un video-audición en formato vertical, consistente en una microhistoria de entre 30 y 60 segundos.

Para más detalles, podrán comunicarse con Antonio Morales a través de Instagram @AntonioMorales.Films, o visitar la página https://watchslingshot.tv/.