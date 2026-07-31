Una demanda por $105 millones fue presentada contra el gigante del streaming, Netflix, luego que alegadamente la empresa perdiera un disco duro que contenía una copia de una película inédita, lo que alegan, perjudicó las perspectivas comerciales del filme, informó CBS News.

Según reclama el productor asociado del filme, Daniel Haido, en la demanda presentada en un tribunal de California, éste entregó una copia de la película a Netflix, en un disco duro sin encriptar, para que la compañía evaluara el filme ante la posibilidad de adquirir los derechos. De acuerdo con la demanda, el empleado tenía instrucciones de borrar el disco duro, una vez los ejecutivos de la empresa vieran el filme.

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Pero una semana después, recibieron un correo electrónico en el que Netflix informaba sobre el robo del disco duro con la película. “Alguien robó una buena cantidad de discos duros de nuestras oficinas la semana pasada”, lee el correo enviado por un ejecutivo de Netflix, según la demanda.

La película, titulada “Fortitude”, tardó más de siete años en producirse y costó 45 millones de dólares. El filme se basa en una operación secreta de la Segunda Guerra Mundial para engañar a los nazis sobre la invasión aliada de Europa. Nicolas Cage, quien protagoniza el filme, encarna a Dusko Popov, un espía real. El reparto también incluye a Sir Ben Kingsley y Ron Perlman.

Según los demandantes, la pérdida del disco duro ha afectado las posibilidades de vender los derechos del filme de manera exclusiva a algún estudio, por la posibilidad real de que terceros puedan distribuirla gratuitamente. “El valor de la película dependía en gran medida de su exclusividad como obra inédita y pionera en el mercado”, afirma la demanda. “Al perder el control de la película, Netflix destruyó esa exclusividad y perjudicó sustancialmente, si no por completo, su comercialización”.

Aunque Netflix se ha ofrecido a monitorear los sitios dedicados a la piratería para detectar la distribución o venta no autorizada del filme, la empresa “rechaza cualquier afirmación de que asuma el riesgo de pérdidas por una película distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria.

“Si bien no poseemos los derechos de Fortitude, nos tomamos muy en serio la seguridad del contenido y hemos tomado medidas adicionales para apoyar al cineasta y a su equipo”, declaró el portavoz en un comunicado.