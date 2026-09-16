Un vínculo entre el deporte y la belleza como formas de expresión, bienestar y confianza es uno de los aspectos que se desprende del documental “Meeting the Moment”. El proyecto, presentado en Puerto Rico por L’Oréal Caribe, fue producido por L’Oréal Groupe en colaboración con T Brand Studio de The New York Times. El filme presenta una mirada íntima a la preparación de reconocidos atletas antes de una competencia decisiva y revela las rutinas, los secretos y las pequeñas decisiones que sostienen su desempeño cuando llega el momento de competir

A través de sus historias, Meeting the Moment va más allá del resultado visible de una competencia para explorar todo lo que ocurre antes: el entrenamiento físico, la disciplina, la fortaleza mental y los hábitos de cuidado personal que ayudan a los atletas a sentirse seguros, auténticos y preparados. El documental presenta la excelencia no como un instante aislado, sino como el resultado de rutinas consistentes y de una preparación que integra cuerpo, mente e identidad, detalla el comunicado de prensa.

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El documental resalta la perspectiva de cuando el cuidado personal se convierte en parte de la preparación para rendir al máximo, superar límites y afrontar con seguridad los momentos que pueden marcar una carrera o una etapa de vida.

“Los grandes momentos no suceden por casualidad. Detrás de cada persona hay disciplina, preparación y fortaleza mental, pero también rutinas de cuidado personal que les permiten sentirse seguros, proyectar su mejor versión y alcanzar su máximo rendimiento. Esperamos que estas historias inspiren a cada persona a reconocer su potencial y a entender que cuidarnos también es una forma de prepararnos para conquistar nuestras metas”, expresó Liana Camacho, vicepresidenta de Mercado de L’Oréal Caribe, mediante la comunicación escrita.

Seguido de la proyección, los mensajes del documental se llevaron a la realidad puertorriqueña mediante un conversatorio moderado por Gabriela Short, con la participación de la atleta olímpica Grace Claxton y la psicóloga deportiva y clínica Dra. Silvia Lugo, quienes dialogaron sobre preparación, manejo de la presión, confianza y balance.

La actividad reunió a representantes del deporte, la educación, la cultura, figuras gubernamentales, los medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, embajadores de marcas, creadores de contenido, socios y empleados de L’Oréal Caribe.

La premiere se llevó a cabo en Fine Arts de Popular Center en Hato Rey, como parte de la experiencia los invitados disfrutaron de espacios de interacción, networking, música a cargo de DJ Calíope, y del Wall of Moments, donde compartieron aquello que define o inspira su próximo gran momento.

Con esta presentación, L’Oréal Caribe reafirmó su interés en promover conversaciones sobre el bienestar, la confianza y el desarrollo del potencial personal, resaltando las pequeñas decisiones, rutinas y hábitos que preceden cada gran logro.