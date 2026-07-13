“Me siento imparable. Esto me ha dado la fuerza que necesitaba para convertirme y verme como el diseñador que siempre he aspirado ser”.

Así se expresó el diseñador Antuane, quien el pasado fin de semana se convirtió en el ganador definitivo de la cuarta edición de “Revelación Moda” de TeleOnce.

El puertorriqueño compartió con Primera Hora su emoción por ganar la competencia televisiva luego de 10 fines de semanas llenos de diversos retos que pusieron a prueba su creatividad, técnica, capacidad de innovación y visión dentro del mundo de la aguja.

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“Más que los premios y la admiración del público me llevaré de ‘Revelación Moda’ el impulso para desarrollarme como persona, porque a veces los nuevos diseñadores estamos encajonados en decir que el país está difícil y hay que también saber distinguir cuando nosotros, con nuestro optimismo e ingenio, podemos levantar la economia de un país, y entiendo que la industria de la moda local tiene el potencia de hacerlo”, manifestó el modisto de 24 años, quien logró conquistar el afan del panel de jueces compuesto por diseñador Eddie Guerrero, la stylist Claudia Madrid y el periodista Julio Núñez.

Antuane triunfó en el reto final que combinó diseños inspirados en Gustavo Arango, el vestido de noche de Dennise Quiñones para Miss Universe 2001, y la cantante Celia Cruz. ( Suministrada )

Antuane compartió que no esperó alzarse con la victoria tras el desafío final, que consistió en presentar una colección que contuviera un diseño de tema libre, otro inspirado en el ADN de diseñador Gustavo Arango, un conjunto inspirado en el vestido que lució Denise Quiñones la noche que se coronó como Miss Universe 2001, y otro vestido recreando un “look” inspirado en la cantante cubana Celia Cruz.

“El reto fue bastante complicado, pero el mismo tuvo una funcionalidad, y es ver la mente de un diseñador verdadero, porque entiendo que los creativos se distinguen por eso, somos personas que mezclamos muchas ideas dentro de una licuadora, y terminamos sacando algo que impacte de ese proceso. Es el propósito de hacer un ‘fashion show’ ”, manifestó el creativo, quien dijo sentirse sorprendido con el resultado al reconocer el talento y esfuerzo de sus compañeros Steven Picón y Jennifer Crespo, que fueron reconocidos como primer y segundo finalista, respectivamente.

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“El resto de los participantes que estuvieron en la edición eran excelentes, hubo eliminaciones inesperadas, así que la final era muy inesperada también, porque se vio que hubo prioridad por ideas frescas, que se pudiesen vestir, así que no era seguro que yo ganara la competencia, por lo que al ganar no sólo me llevé la admiración y aceptación, sino entendí que están buscando algo nuevo”, manifestó.

Antuane asegura que se encuentra en una “fase de exploración”, dejando claro que su objetivo en la industria de la aguja es mostrar su lado más auténtico y feliz a través de la indumentaria, combinando su amor por los grandes de la Alta Costura como Charles Frederick Worth, Christian Dior y el proclamado “Arquitecto de la Moda”, Crístobal Balenciaga.

“Los diseñadores se pierden y dejan de ser ellos por complacer a un público, cuando realmente es el público quien quiere complacer al diseñador al ver sus creaciones y vestirse con ellas. Entiendo que más que tener una estética particular es seguir haciendo lo que yo encuentre bonito, pero que alquien lo pueda utilizar”, manifestó el joven, quien a sus 24 años, llegó a vestir a Lady Wilnelia Forsyth, la actual tenedora de Miss Mundo de Puerto Rico, para el Royal Ascot en Inglaterra.

Ahora Antuane está listo para aprovechar sus premios de “Revelación Moda”, lo que incluye $5,000 para la compra de telas en Alonso Sobrino como apoyo al desarrollo de su colección debut en la próxima edición de San Juan Moda, así como un premio adicional de $1,000 en efectivo del diseñador Gustavo Arango.

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“Ya estoy bastante enfocado en la próxima colección de otoño, ya estoy desarrollando la mentalidad y las ideas para ese proyecto. Pero más que todo eso, estoy haciendo mi propia línea de camisas de botón para todo el público, es una apuesta para que todo el mundo lo pueda vestir y puedan llevar algo de mí, de Antuane”, manifestó.

Ante la confirmación de una quinta temporada de Revelación Moda, el joven exhortó a los futuros prospectos a tener una idea básica en mente: “si cuentas con el potencial, la habilidad y el talento de diseñar, también debes llevar algo nuevo para triunfar”.

Las personas interesadas en formar parte de la competencia podrán inscribirse enviando un correo electrónico a Revelacionmoda@gmail.com.