Motivar, educar y servir son varios de los intereses que la presentadora Jailene Cintrón procura tener presente al aceptar ser parte de un proyecto. La oportunidad de moderar el espacio televisivo “Aquí pa’ ti” a partir de este lunes en TeleOnce, la recibe dentro de esa encomienda.

“Lo que siempre a mí me ha motivado es esa cercanía con la gente, esa oportunidad de poderles escuchar, esa oportunidad de poder compartir sus historias, de conversar, de abrazar también”, repasó sobre su trayectoria en años recientes.

La nueva propuesta, que se transmitirá de lunes a viernes a las 12:30 p.m., abordará diversos temas cotidianos como relaciones, crecimiento personal, salud, fe y trabajo, entre tantos otros que toman como pilar el bienestar. “Aquí pa’ ti” llega tras su participación en el programa “De la puerta pa’ dentro”, que se transmitió de abril a junio de este año en el mismo canal y que condujo junto con Padre Orlando Lugo y Jimmy Colón.

PUBLICIDAD

El título se inspiró en la iniciativa y el podcast “Mujer pa’ ti”, que Jailene promueve hace más de una década. El nuevo programa de TeleOnce abarcará un público más amplio.

“Se me da la oportunidad de que la audiencia se expanda más, a poder incluir también el corazón de los varones, así que me presentan la alternativa y me dicen ‘¿qué tal ‘Aquí pa’ ti’?’, y lo vi genial”, destacó. “Estoy aquí para ti, para servirte, para escucharte, para acompañarte, para proveerte las herramientas que necesitas”.

La animadora reiteró la intención de abarcar todo público. “Estamos viviendo en unos tiempos donde hay que darle importancia tanto a las necesidades de la mujer como a las del hombre”, sostuvo. “Ambos necesitan ser escuchados. Ambos necesitan la oportunidad de poderse expresar, y ambos merecen la oportunidad de que se les comparta con amor, con respeto todo lo que necesitan, reconociendo el valor que tiene tanto el hombre como la mujer, así que esa es una asignación principal que tiene ‘Aquí pa’ ti’”.

El programa televisivo, que moderará en solitario, contará con la sección “¿Tú qué harías?”, enfocada en presentar dilemas y situaciones reales y conocer distintos puntos de vista, así como invitar al espectador a llegar a su propio análisis. “Sin culpa” tiene la intención de promover temas de crecimiento “sin sentirnos culpables”. El segmento “Hazlo por ti”, que reitera el valor de cuidarnos, contará con colaboradores sobre temas de bienestar, belleza, ejercicios, alimentación y estilos de vida, entre otros.

PUBLICIDAD

“Quiero sembrar cada día algo especial en el corazón de nuestra gente. Si lo logramos, de verdad que me voy a sentir que por fin dejé una buena firma en esta industria”.

La interacción con el público es uno de los aspectos a los que apuesta. “Lo que quiero es que sea de bendición y que todo el mundo, a partir del lunes, me acompañe y que abracen este proyecto y se sientan parte de él, sientan la confianza de tomar el teléfono y de compartirnos lo que entiendan que puedan aportar al tema, que llamen y que compartan lo que sienten que puede darnos”.

Compromiso firme

Con una trayectoria que abarca su experiencia como copresentadora de “No te duermas” a principios de los noventa, Jailene Cintrón resaltó su enfoque en ser portavoz de cambio.

“Desde el ’96, que yo tuve una experiencia bien especial con el Señor, empecé a buscar mi propósito”, mencionó pensativa. “Entendí que yo tenía una responsabilidad y poco a poco dejé que me fuera dirigiendo, me fuera educando, me fuera enseñando sobre todas las cosas, a escuchar, a ver dónde estaba la necesidad. Y cuando se me entrega el proyecto de ‘Mujer pa’ ti’, que ya son más de 12 años que lo he estado dirigiendo, ahí me di cuenta de la responsabilidad mayor que tengo, de lo importante que es cada día reforzar el valor, en el caso de ‘Mujer pa’ ti’, de la mujer, lo importante que es mostrarle que tiene que trabajar con su autoestima, que tiene que creer en ella, que tiene que confiar en ella”, afirmó con énfasis. “De ahí para acá, lo que eso ha provocado es enfocarme más en aportar, servir, en vez de entretener”.

PUBLICIDAD

Una madre orgullosa

Ambas hijas de Jailene Cintrón prefirieron intereses profesionales lejos de los reflectores. En este sentido, pesó el campo de la salud.

“Déjame decirte que la mayor es tremenda ‘speaker’, pero no... Ella dijo, ‘no, eso no es lo que yo quiero’. Y de hecho, está ahora en su tercer año de medicina, está haciendo rotación”, dijo. “La pequeña hizo un bachillerato y maestría en salud pública, y ahora está haciendo también una maestría en administración de hospitales, o sea, que se fueron totalmente por la medicina”, agregó la madre de Victoria Arce, de 26 años, y Lara Valeria, que cumplirá 25 años este sábado.

“Cada día me sorprenden más, no solamente por todo lo que están alcanzando y lo comprometidas que están, sino por el corazón y los valores que ellas han abrazado y lo especiales que son como como hijas y como mujeres jóvenes”, sostuvo con marcado orgullo.

“Me siguen enseñando, me siguen demostrando lo afortunada que soy de ser la madre de ellas. Son dos mujeres con unos corazones bien nobles y aún con todas las responsabilidades que tienen, porque ambas trabajan, están estudiando, siempre se levantan con un espíritu de servir y de hacer la diferencia en dondequiera que ellas estén”.