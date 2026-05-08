Ni los papelones, ni los episodios de agresiones verbales, evitaron a que “La Casa de los Famosos” tenga una séptima temporada asegurada por Telemundo.

A pesar de las críticas que ha recibido la sexta temporada del reality show producido EndemolShine Boomdog, que todavía sigue al aire, NBCUniversal Telemundo Enterprises reveló que apostará nuevamente al encierro televisado de celebridades e influencers, que se ha convertido en uno de los formatos más consumidos en la televisión estadounidense.

Dicha noticia se dio ayer, jueves, durante su “Upfront 2026-2027″, donde la empresa reveló su próxima estrategia multiplataforma, que se enfocará en contenido en vivo, la cobertura exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como la llegada de la competencia musical “Operación Triunfo Estados Unidos”, que tendrá como presentadora a la actriz y conductora de televisión Natalia Téllez como su anfitriona oficial.

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“La Casa de los Famosos” también se unirá al regreso de otros programas competitivos, como “Top Chef VIP”, “Exatlón Estados Unidos”, y hasta “Juego de Villanos”, otra producción que reunirá a las figuras más polémicas de los “realities” hispanos para convivir en un mismo hogar.

En cuanto a la ficción, series como “La Reina del Sur” y “Sin senos sí hay paraíso” volverán a la pantalla chica, así como el drama “El Señor de los Cielos”. Pero a este grupo se suman nuevas apuestas como “Unidad de Vida”, enfocada en corrupción dentro de un sistema hospitalario, “Hot Sur”, centrada en el relato de una inmigrante acusada injustamenta, y “Uno Contra Todos”, que seguirá la historia de un defensor público confundido con un narcotraficante dentro de una prisión de máxima seguridad.