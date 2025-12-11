Jeff García, comediante y actor conocido por dar vida a Sheen Estevez en el universo de Jimmy Neutron, murió a los 50 años, según informó TMZ.

García falleció en la madrugada del miércoles tras ser desconectado del sistema de soporte vital en un hospital en California.

El actor había enfrentado varios problemas de salud en los últimos meses. Durante la primavera sufrió un aneurisma cerebral y, al desvanecerse, se golpeó la cabeza. Aunque logró recuperarse de ese episodio, semanas atrás sufrió un derrame cerebral.

Allegados señalaron a TMZ que García también había cancelado varias presentaciones recientemente porque no se sentía bien.

A finales de noviembre había sido hospitalizado por un cuadro de pulmonía. Aunque fue dado de alta, su salud volvió a deteriorarse. El lunes regresó al hospital con problemas respiratorios y, al día siguiente, uno de sus pulmones colapsó.

García interpretó a Sheen Estevez en la película Jimmy Neutron: Boy Genius (2001) y en decenas de episodios de la serie animada The Adventures of Jimmy Neutron: Boy Genius.