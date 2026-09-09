Puerto Rico tendrá presencia en la primera edición del mercado profesional del Toronto International Film Festival (TIFF), que se llevará a cabo del 10 al 16 de septiembre en el Metro Toronto Convention Centre, en Canadá. “Cine Boricua - Puerto Rico” será el pabellón impulsado por la empresa puertorriqueña Árbol de Plata, que llevará ante la industria internacional más de 60 proyectos cinematográficos del país, destaca el comunicado de prensa.

La iniciativa presentará en Toronto un catálogo bilingüe, en español e inglés, que reúne películas terminadas y disponibles para distribución, así como proyectos en distintas etapas de desarrollo y producción que buscan oportunidades de coproducción, financiamiento y alianzas estratégicas, detalla la comunicación escrita. En este sentido, Árbol de Plata también facilitará encuentros y conexiones dirigidas a generar oportunidades concretas para los proyectos y profesionales puertorriqueños.

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La participación cobra especial relevancia al coincidir con la primera edición de este nuevo mercado de TIFF, permitiendo que Puerto Rico forme parte desde sus comienzos de una plataforma internacional que reunirá a productores, cineastas, agentes de ventas, distribuidores, compradores, programadores, inversionistas y otros profesionales de la industria audiovisual.

“El desarrollo cinematográfico es una de las etapas más importantes y, a la vez, menos visibles del cine. Es el espacio donde una idea encuentra su lenguaje, su estructura y su identidad, pero también donde se construyen las alianzas que harán posible llevarla a la pantalla. Para el cine puertorriqueño, invertir en desarrollo significa fortalecer nuestras historias desde su origen mediante un trabajo profundo de guión, diseño y exploración creativa, ampliando así sus posibilidades de viajar desde el archipiélago hacia el mundo”, expresó Glorimar Marrero Sánchez, directora y guionista, mediante la nota de prensa.

Vanessa López, productora de Árbol de Plata, expresó: “Puerto Rico tiene las historias, el talento y los profesionales para ocupar un espacio cada vez mayor dentro de la industria internacional. Nuestro trabajo no termina cuando hacemos una película, también tenemos que crear los caminos para que nuestras historias circulen, encuentren aliados, se vendan y lleguen a nuevas audiencias. Toronto representa otro paso en esa dirección”.

“La humanidad de nuestras historias trasciende las fronteras. Se convierte en una transacción íntima y emocional entre seres humanos, más que entre naciones”, expresó Marcos Zurinaga, director.

La presencia en Toronto da continuidad a una estrategia de internacionalización iniciada por Árbol de Plata en 2025 con la participación del cine puertorriqueño en Ventana Sur (Argentina).

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“La meta es desarrollar una presencia sostenida de Puerto Rico en espacios clave de la industria cinematográfica mundial, que permita establecer relaciones a largo plazo y abrir nuevas posibilidades de desarrollo, financiamiento, distribución y exhibición para las producciones del país”, añadió la actriz y productora Gretza Merced.

Árbol de Plata también desarrolla Charlas Creativas, iniciativa de formación y acompañamiento que ofrece herramientas a cineastas, artistas, estudiantes y profesionales de las industrias creativas en áreas como desarrollo de proyectos, guión, producción, pitch, mercados, festivales y distribución.

De cara a 2027, la empresa también trabaja para ampliar las ventanas de exhibición del cine local en Puerto Rico. Entre las iniciativas en desarrollo se encuentra Lunes de Cine Boricua, propuesta trabajada en colaboración con Caribbean Cinemas para establecer un espacio recurrente de exhibición de películas puertorriqueñas.

La participación de Cine Boricua - Puerto Rico en Toronto es una iniciativa autogestionada por Árbol de Plata, que actualmente se encuentra en proceso de recaudación de fondos y búsqueda de patrocinadores y alianzas estratégicas. Empresas, organizaciones, instituciones y marcas interesadas en respaldar el esfuerzo, así como las personas que deseen aportar individualmente, pueden solicitar más información a través de la cuenta @arboldeplatapr en Instagram.