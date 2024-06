La Universidad del Sagrado Corazón otorgó este martes el grado de Doctorado Honoris Causa en Comunicación a José Enrique “Kike” Cruz Díaz en la Octogésima Quinta Colación de Grados, celebrada en el Coca Cola Music Hall, en el Distrito de Convenciones, en San Juan.

El presidente de la institución, Gilberto J. Marxuach-Torrós, destacó a Cruz Díaz como un ejemplo para los graduandos y graduandas de compromiso con la excelencia y el servicio a la comunidad.

“Este momento representa un logro en la vida de nuestros graduandos y graduandas, quienes han vivido en Sagrado el fuego transformador de la educación y ahora continuarán viviendo la misión de poner sus talentos al servicio de los demás, siendo promotores de la justicia y la paz en todas nuestras comunidades. Como ejemplo de una vida al servicio de los demás, nos enorgullece conferir el grado de Doctor Honoris Causa al destacado periodista y director de noticias José Enrique Cruz Díaz, quien inspira en nuestro estudiantado el deseo de comunicar, servir e innovar con excelencia y solidaridad”.

Con una carrera profesional que abarca más de cuatro décadas, Cruz ha destacado como reportero, director de noticias y vicepresidente senior en uno de los principales canales de televisión local. En 2020, impartió cursos en Sagrado. Su influencia se extiende más allá de Puerto Rico, asesorando entidades cívicas, empresas noticiosas y canales de televisión en Latinoamérica y el mercado hispano de los Estados Unidos.

Hasta el año pasado, presidió la Junta Directiva de la Alianza Informativa Latinoamericana, la organización noticiosa más influyente de la región, compuesta por 23 estaciones de televisión en igual número de países, manteniéndose como miembro de su junta de directores.

El comunicador expresó su gratitud por recibir este honor declarando

“Cuando el Presidente me habló para darme la noticia de este reconocimiento, les confieso que se me formó un taco en la garganta y apenas podía hablar. Este es el honor más grande que he recibido en mi vida y lo acepto con mucha humildad. A nombre de mi esposa, de mis hijos y toda la familia les doy las más expresivas gracias. Nunca olvidaré este momento. Definitivamente, los que decidieron concederme este título de doctor lo han hecho con la intención de reconocer la obra de un individuo, pero sepan que también están reconociendo a un grupo de mujeres y hombres que han hecho del periodismo y las comunicaciones su vida entera. Con ellos quiero compartir este reconocimiento”, dijo Cruz Díaz.

De los 970 grados conferidos este martes por la universidad, 620 fueron de bachillerato en 42 concentraciones y 416 de ellos con honores. 246 estudiantes obtuvieron el grado en maestría y 83 grados asociados (64 de ellos con honores).