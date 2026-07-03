La organización sin fines de lucro Broadway Illusions, Inc. llevará la energía, la música y el espíritu de comunidad de Washington Heights a Puerto Rico con el musical “In the Heights”, que tendrá su puesta en escena el 24 y 25 de julio, a las 8:00 de la noche, en la Sala de Drama del Centro de Bellas Artes de Santurce.

La producción, que proviene de la entidad dedicada por más de 15 años a desarrollar niños, jóvenes y adultos en disciplinas como el teatro musical, la actuación y el canto, reunirá sobre el escenario a una nueva generación de talentosos artistas puertorriqueños en una obra llena de música, baile y emoción, inspirada en las vivencias, sueños y retos de una comunidad latina en Nueva York.

PUBLICIDAD

Como parte del elenco principal, el joven actor puertorriqueño radicado en La Gran Manzana, Adriel Jovian, interpretará a Usnavi, protagonista de la historia y uno de los personajes más emblemáticos del teatro musical contemporáneo.

Creado por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, “In the Heights” revolucionó Broadway al llevar al escenario historias auténticas de la comunidad latina a través de una innovadora mezcla de hip hop, salsa, ritmos latinos y teatro musical.

La producción también contará con la participación de Karla Hernández como Nina Rosario, Lara Morales como Vanessa, Sebasthian Colón como Benny, y Génesis Pérez como Abuela Claudia.

“In the Heights” retrata una celebración de la identidad, la familia, la perseverancia y el sentido de comunidad, temas que continúan conectando profundamente con audiencias de todas las edades.

Los boletos para la función del sábado, 25 de julio, ya están en sus últimos espacios, mientras que la función adicional del viernes, 24 de julio, ya se encuentra a la venta.

Para información adicional y boletos, las personas pueden acceder a Ticketera y TicketCenter Puerto Rico, o seguir las redes sociales de Broadway Illusions, Inc. en Instagram y Facebook.

una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo artístico y educativo de las artes escénicas en Puerto Rico. Desde hace 15 años, se ha consolidado como una plataforma para la formación de niños, jóvenes y adultos, brindándoles oportunidades para desarrollar su talento en disciplinas como el teatro musical, la actuación y el canto.