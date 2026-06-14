El comediante puertorriqueño Gaby Alicea le dio protagonismo a la cultura y las vivencias puertorriqueñas en su espectáculo de comedia “En el Choli el Boricua es otra cosa” durante la noche del sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El encuentro comenzó “con bailarines al ritmo de salsa para darle entrada a Boricuita, quien provocó carcajadas con sus ocurrencias sobre su conocimiento de la salsa, los salseros y la historia de Puerto Rico. Junto a Amneris Meléndez y Sheila Torres de Dialecto Boricua, participó en una dinámica sobre expresiones típicas del dialecto puertorriqueño donde se mencionaba el contexto histórico y lingüístico real y Boricuita respondía con sus características expresiones cargadas de humor, detalla el comunicado de prensa.

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El personaje de Mami habló “sobre las personas bochincheras, la televisión, las situaciones cotidianas que le molestan y aquellas costumbres que, según ella, “enferman”. Más adelante, Don Sefe conquistó al público entrando al escenario cantando canciones de antaño. Sus historias sobre la vejez, costumbres antiguas y experiencias de generaciones pasadas mantuvieron al público riendo sin parar’, agrega la nota de prensa.

Durante el espectáculo también se proyectaron videos protagonizados por Boricuita y Don Sefe, mientras que el personaje de Coquito interactuó con los asistentes regalando camisetas.

En la parte final, Gaby Alicea presentó un monólogo sobre las diferencias entre ser puertorriqueño y ser boricua, “abordando de forma jocosa temas como los animales de Puerto Rico, las costumbres de la Isla y aquellas experiencias que hacen único al pueblo puertorriqueño” basado en sus estudios “Boricuisticos”, según Alicea.

El humorista destacó su aprecio por el apoyo de los presentes. “Puerto Rico, cuánto los amo. Somos gente buena, gente de calidad. Somos un pueblo que ha perdido mucho en el camino, y hay personas como yo que no estamos dispuestas a cambiar chinas por botellas. Que Dios bendiga a Puerto Rico”, expresó.

Al finalizar el espectáculo, Yasenia Dávila, en representación del Municipio de Juncos, entregó a Gaby Alicea junto a la bandera de Juncos una proclama que lo reconoce como Hijo Distinguido de Juncos, destacando su trayectoria en las artes y su compromiso de llevar esperanza a través del humor. A su vez, su familia le entregó una pieza de arte conmemorativa en la que se reflejaba su trayectoria durante los pasados 20 años.

Bajo la producción general de Juan R. Ward Cid para Alexandra Fuentes LLC, el espectáculo se convirtió en una celebración de la identidad y el humor puertorriqueño.