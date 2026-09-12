El Aeropuerto Internacional de Nashville, cuna de la música country, pronto llevará el nombre de su una de sus más grandes estrellas, Dolly Parton, quien falleció recientemente tras una lucha breve contra el cáncer.

La entidad del estado de Tenesí compartió la noticia en un comunicado de prensa, destacando, que, aunque el nombramiento todavía no es oficial, la institución se encuentra evaluando el mismo.

“Aunque aún no se ha determinado un nombre final, estamos trabajando de cerca con partes relevantes para decidir cómo se incorporará el nombre de Dolly Parton y su legado”, sostuvo el aeropuerto, en declaraciones escritas, destacando que el cambio se permitió por una votación unánime.

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“Ella nunca quiso preocupar a nadie”

Partón falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años. Su sobrino Bryan Seaver confirmó el deceso de la intérprete de “Jolene” y “9 to 5″ en un video subido a la cuenta oficial de la estrella.

“Dolly ha vivido en la luz y está en los brazos de Jesús, y seguramente se encontrará con (su esposo) Carl (Dean), sus padres y muchos otros que la han visto y han esperado para que ella llegue al cielo para encontrarse”, sostuvo Seaver, quien también fue el director de seguridad de la artista.

Su deceso se dio a conocer a cuatro días de la artista ofreciera una entrevista a la revista People, donde habló sobre sus recientes colapsos de salud tras la muerte de su esposo, Carl Dean, en marzo del año pasado.

“Como he contado en los mensajes de vídeo a lo largo del último año, estoy pasando por algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl. Ya sabéis, no es la primera vez que tengo que lidiar con algo así. Allá por principios de los 80, estuve varios meses de baja por problemas de salud femenina, y en aquella época también tenía problemas con mi peso, así que no es que no haya pasado por momentos difíciles con mi salud”, sostuvo Parton.

Su sobrina, Jada Star, reveló a principios de septiembre, que la leyenda del country decidió mantener en secreto su diagnóstico de cáncer porque nunca quiso convertirse en motivo de preocupación para los demás.

En una entrevista con Extra, Star explicó que su tía llevó la enfermedad con absoluta discreción durante sus últimos meses de vida.

“Ella nunca quiso preocupar a nadie”, afirmó la cantante, al recordar la decisión de Parton de mantener su batalla en la esfera privada.