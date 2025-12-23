Al son de los ritmos tradicionales y con un mensaje de perseverancia, decenas de boricuas se unieron el martes para despedirse por todo lo alto a Luis Antonio “Papo” Rosario Concepción, exvocalista de El Gran Combo de Puerto Rico, en un conmovedor velatorio en la parroquía Nuestra Señora de la Asunción en Cayey.

Antes del mediodía, figuras del ámbito cultural y musical se unieron a los ciudadanos que se dieron cita a la iglesia que se encuentra en la plaza de recreo Ramón Frade para rendirle tributo al eterno “Carbonerito”, quien falleció el pasado 12 de diciembre, luego de enfrentar varias complicaciones de salud por un diagnóstico de cáncer.

El padre Luis Antonio Rivera estuvo a cargo de la misa exequial y compartió con el público que recordará no solo al artista que conquistó con su voz y energía desde la “Universidad de la Salsa”, sino a la figura que ayudó a abrir puertas a nuevas voces en la música tropical.

“Reconocemos que los que tienen en su haber ser artista y promocionar la música que trasciende las fronteras, realmente, es una gran bendición”, sostuvo Rivera.

“Así son los artistas, van abriendo camino para que otros en el futuro asuman esta institución; porque morirá su gente, pero siempre estarán presente a través de nuevas generaciones”, apuntaló.

El periodista Jorge Rivera Nieves sirvió una vez más como representante de los “Mulatos del Sabor” al compartir anécdotas de Rosario previo a unirse a la agrupación, inmortalizar su voz en otros éxitos como “Jala-Jala” y “Regresa ya”, y llevar la sazón boricua a diversos rincones del mundo por 38 años.

“Anoche, en la oficina, tenía que revisar unos datos, algunos estaban ya, los teníamos aquí, en el ‘penthouse’ (o la mente), pero hubo un tema que grabó en el LP ‘Ámame’ que dice ‘Todo bien’, y aquí hago referencia a unas citas específicas en uno de sus soneos: ‘La cosa se ha puesto mala, camina de mal en peor, pero no estamos redimidos porque aún nos queda el amor’. Eso Papo lo vivió, lo compartió y lo multiplicó”, manifestó el reportero ancla de “Telenoticias”, en el evento en el que estuvieron presentes figuras como Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa, Luis Alfredo “Tati” Maldonado, Julito Alvarado, Miguel “Pollo” Torres y varios miembros de El Gran Combo.

“Él quería que viviéramos en fiesta"

Aniel Rosario, hijo del difunto, expresó su agradecimiento por las muestras de cariño que ha recibido del pueblo, así como fanáticos salseros alrededor del mundo, en el momento difícil que vive su familia.

“Si hay una persona que se encargó de dejar plasmado su huella y que lo hizo honestamente con su identidad, con su alegría, con su carisma, fue mi señor padre, que se dejó querer tanto y tanto”, sostuvo el también cantante a preguntas de Primera Hora.

Aniel, quien recibió constantemente el abrazo y las palabras de consuelo de familiares y conocidos, compartió que la mayor herencia que se lleva del patriarca será su don de gentes y su amor por la música, algo que quedó claro en el servicio fúnebre.

“Papi pidió música en todo momento, él siempre decía que lo despidieran con música, con rumba, y que se dieran un palo de ron”, destacó el también presentador haciendo referencia a la fiesta de pueblo que se dio en la Casa Histórica de la Música Cayeyana en honor a la estrella de música tropical. “Ese era mi señor padre y él quería que viviéramos en fiesta, que celebráramos su partida”, destacó.

“Me siento en paz y armonía porque mi señor padre ya se liberó de esa batalla, ya está descansando en paz”, agregó Rosario, quien anheló que el intérprete sea recordado “como un buen puertorriqueño, como una persona alegre, como un embajador”.

Como un padre

Anthony García, vocalista de El Gran Combo, manifestó también su agradecimiento por el apoyo del pueblo para celebrar no sólo una voz privilegiada, también “un ser humano especial, un hombre que lo quiso todo el mundo por lo que era, por su humildad, por lo carismático que fue”.

“Él me recibió con los brazos abiertos cuando entré a El Gran Combo de Puerto Rico; él, junto a Jerry Rivas, fueron como unos padres para mí. Él se encargó de darme ese ánimo, de escucharme también junto con Jerry en esos primeros meses. Estoy superagradecido”, contó el cantante a este medio.

García también honró a su mentor, quien pereció a una semana de que el fundador de la agrupación, Rafael Ithier Natal, partiera del mundo terrenal a los 99 años.

“El apoyo del público aquí deja claro lo importante que fue el legado que Ithier dejó con El Gran Combo, que no solo es inmenso, pero que también está en el corazón del pueblo, y el pueblo lo sigue amando y nos toca la labor de seguir ese legado”, indicó.

Rivas, por su lado, aseguró que recordará a Rosario como un “gran compañero” y un “hermano” que brilló por su optimismo, carisma y alegría.

“Él siempre estaba con su manera de ser, era espontáneo, yo entiendo que Papo estuvo 24/7 en esas, y lo vamos a recordar siempre así”, dijo el sonero principal de Los Mulatos del Sabor.