La cantante Nimsy López compartió ayer, Día de Reyes, que se encuentra nuevamente “en casita” tras una semana de volver a ser hospitalizada por nuevos hallazgos a su condición de salud.

La ministra de música sacra compartió la noticia en una transmisión en vivo junto a su esposo, el evangelista Micky Mulero, desde “una esquinita” de su hogar y ofreció datos sobre lo que ocurrió el pasado 29 de diciembre para ser internada por segunda ocasión en Centro Médico de Puerto Rico.

“Ese lunes, cuando nosotros llegamos a una revisión, los médicos determinaron que había que darme otro tipo de tratamiento, y por eso decidieron una vez más hospitalizarme”, sostuvo la intérprete de “Proceso”, aclarando que, pese a algunos sospechando si el mismo fue por un “desarreglo”, ese no fue el caso.

“El médico me dijo que sí, que hemos sido muy diligentes y hemos estado con todas las directrices de nuestros doctores”, destacó.

López asegura que ahora se encuentra en otro tratamiento, bajo monitoreo, y se encuentra en la espera de una próxima revisión pautada para el 12 de enero.

“Hemos sido transparentes en medio de este proceso, pero, como le dijimos, agradecidos de todos los que han estado orando por nosotros, creyendo por un milagro a favor de esta chiquita que está aquí”, apuntaló la puertorriqueña.

Mulero, por su lado, expresó su agradecimiento a la comunidad por el apoyo y los donativos que han recibido para atender la emergencia de salud.

“La cuesta ha sido empinada, pero la estamos subiendo con fe, garantizándonos Dios su compañía para con nosotros”, manifestó, asegurando que López todavía no tiene visión en el ojo izquierdo.

La artista logró volver a su hogar el pasado 20 de diciembre, luego de pasar más de 20 días ingresada en la institución hospitalaria por un fuerte quebranto de salud.

Durante esa hospitalización, López fue trasladada a la sala de intensivo del Centro Médico el 10 de diciembre de 2025, aunque su ingreso inicial ocurrió el 1 de diciembre, tras afrontar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, así como la pérdida de vista en el ojo izquierdo.