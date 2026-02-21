Nicole Polizzi, mejor conocida como “Snooki”, reveló esta tarde que fue diagnosticada con cáncer cervical etapa 1.

La estrella del reality “Jersey Shore” de MTV compartió la noticia en un video que subió a su cuenta oficial de TikTok, en la que aparecía asistiendo a distintas citas médicas, y dando información sobre su estado de salud actual, y su más reciente resultado de su biopsia de cono.

“Resultó ser cáncer de cuello uterino en etapa 1, llamado adenocarcinoma”, dijo Snooki. “Obviamente, no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor, ya que lo detectaron muy pronto. ¡Gracias a Dios!“, apuntaló la figura de 38 años, quien exhortó a sus seguidoras a que se hagan las pruebas de Papa Nicolau periódicamente.

“Llevo tres o cuatro años luchando contra citologías anormales, y ahora mírame”, dijo. “En lugar de posponerlo porque no quería ir, porque estaba dolida y asustada, simplemente fui y lo hice. Y ahí estaba, el cáncer está ahí. Pero está en etapa 1 y es curable”.

Snooki indicó que seguirá con sus citas y pronto se realizará una tomografía para asegurar que el cáncer no se haya esparcido a otras partes del cuerpo.

“Después de eso, probablemente me someteré a una histerectomía”, compartió, señalando que su médico le dijo que la alternativa era la quimioterapia y la radiación. “Obviamente, creo que la opción más inteligente en este caso es la histerectomía. Conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, hay que extirpar el cuello uterino y el útero. Todo depende de la tomografía por emisión de positrones”.

“Así que 2026 no está saliendo como yo quería”, acotó. “Pero también podría ser peor”.

Polizzi expuso entonces que el cáncer de cuello uterino es “muy común” en las mujeres, animando a otras personas que estén pasando por experiencias similares a ponerse en contacto con ella a través de las redes sociales.

“Muchas mujeres lo sufren en silencio, sin nadie con quien hablar, y se sienten asustadas y solas. Y así era yo hasta que decidí subir el vídeo sobre lo que me estaba pasando”, dijo la celebridad, quien es madre de tres hijos, quien manifestó estar agradecida de contar con una plataforma para compartir su experiencia.

“Tengo que seguir luchando y todo saldrá bien”, concluyó.