Valentino Martin, uno de los hijos mayores del astro puertorriqueño Ricky Martin, conquistó la atención en las redes sociales al publicar una nueva fotografía junto a su pareja, Daniela Sofía, en el marco de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias.

Aunque el intérprete boricua aún no ha divulgado imágenes de su reunión familiar, el joven de 18 años, conocido como Tino y quien muestra su faceta como bailarín en sus cuentas de Instagram y TikTok, dejó ver parte del festejo mediante una imagen en la que ambos posan juntos.

Valentino vistió un suéter gris con pantalón oscuro en la estampa, mientras que su novia llevó un minivestido azul cielo de encaje y manga corta.

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La publicación generó múltiples mensajes por parte de sus seguidores, quienes celebraron el primer amor público del hijo del artista.

“La nuera de Ricky”, comentó un internauta, mientras otros dejaron reacciones como “Qué lindo y tierno Valentino”, “Se ven muy bien juntos”, así como “Qué hermosa parejita”.

Entre los comentarios también destacó el de Yelena Morera, hija del reguetonero puertorriqueño Wisin y Yomaira Ortiz, quien mantiene una estrecha amistad tanto con Valentino como con su hermano mellizo, Matteo. “Mis niños”, escribió la joven en la publicación.

Una reunión familiar con invitados especiales en Los Ángeles

La aparición pública de la pareja cobra mayor relevancia tras las declaraciones que ofreciera Ricky Martin días antes en el programa “Despierta América”, donde adelantó que la cena festiva de este año contaría con invitados muy cercanos a sus hijos.

Durante la conversación, la presentadora Jessica Rodríguez le consultó sobre la logística de la jornada: “¿Cómo te preparas para el Día de Acción de Gracias? ¿Quién hace el pavo en casa?”. Ante la pregunta, el artista confirmó que el menú estaría a cargo de su madre, Nereida Morales: “Mi mamá, mi mamá va a cocinar”.

Asimismo, el cantante reveló que su residencia en Los Ángeles recibiría tanto a parientes procedentes de la isla y Florida como a los familiares de las parejas de Matteo y Valentino. “Vienen los suegros de mis hijos, vienen familias de aquí de Miami, de Puerto Rico, a pasarla con nosotros en Los Ángeles”, detalló.

La presencia de las respectivas novias de los mellizos en una fecha tradicionalmente reservada para el núcleo familiar confirma la solidez de los vínculos sentimentales que atraviesan ambos jóvenes.