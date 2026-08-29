El cantautor puertorriqueño Manolo Mongil está de estreno por partida doble tras lanzar su álbum titulado “Nada Sin Ti” y anunció la celebración de su espectáculo “Rockemia”, que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en el salón Punto Fijo del Centro de Bellas Artes de Santurce.

El nuevo disco reúne 13 temas que recorren distintas influencias y etapas de su trayectoria artística, al tiempo que refleja a Mongil buscando conectar con el público a través de composiciones que reflejan su evolución como creador e intérprete, manteniendo una propuesta honesta y accesible.

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De forma paralela al lanzamiento de su álbum, el cantante presentará “Rockemia”, una bohemia que fusiona la esencia y energía del rock con la calidez de un encuentro íntimo entre amigos. Según la producción, el espectáculo busca ser una velada cercana y enérgica, donde la música, la nostalgia y la interacción con los asistentes serán los grandes protagonistas de la noche.

La puesta en escena contará además con la participación de invitados especiales que se unirán con el artista para enriquecer la experiencia.

Los boletos para “Rockemia” ya están disponibles a través de la plataforma PieTix.