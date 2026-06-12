El reguetonero iZaak apuesta reflejar la evolución más ambiciosa, íntima y completa de su trayectoria con su nuevo álbum “Millito”, una producción que incluye 19 temas inéditos

Como foco principal de su primer disco, el puertorriqueño destacó “Uva” junto a Chencho Corleone, una canción de reggaetón con influencias del sonido clásico que rinde homenaje a las raíces del movimiento urbano.

“‘Millito’ reúne todo el trabajo, los sacrificios y el crecimiento que he vivido desde que comencé en la música. Más que un disco, es una representación de quién soy como artista y como persona. Estoy orgulloso de poder compartir esta etapa con mis fanáticos”, indicó el intérprete, en declaraciones escritas.

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Inspirado en el apodo heredado de su padre, el proyecto construye una narrativa donde el lujo, la calle y la sensibilidad conviven de manera natural. A lo largo de sus 19 canciones, iZaak presenta una faceta más segura, elegante y emocionalmente honesta, reafirmando su identidad artística mientras continúa ampliando los límites de su propuesta sonora.

iZaak rinde tributo a sus raíces en la carátula de su nuevo disco. ( Suministrada )

A través de historias cargadas de amor, deseo, ambición y superación, el cantante desarrolla un universo romántico y sofisticado sin perder la esencia urbana que ha conectado con millones de oyentes alrededor del mundo.

El proyecto reúne colaboraciones con algunas de las figuras más influyentes de la música latina, incluyendo a Maluma, Wisin, Chencho Corleone, Randy Nota Loka, Jhayco, Anuel AA, Blessd y Hamilton. Además, cuenta con participaciones de Omar Courtz, Luar La L, Dei V, Top Boy, Clarent y De La Rose, dando vida a una propuesta diversa que fusiona reggaetón, melodías y sonidos contemporáneos.

La producción de “Millito” estuvo liderada por BK y Doble El Elegido, quienes participaron en la gran mayoría de los temas del proyecto y ayudaron a construir su identidad sonora. El trabajo creativo también contó con la colaboración de productores como Baru, Less The Producer, Luzardo, Flow, Jhon, Fireparty, Rome y Berger, además de la participación de Cueto en “4 Ever”.

Luego de consolidar su carrera con proyectos como “Relaciones Tóxicas” (2022), “6″ (2023) y “Millo Blanco” (2024), iZaak da un paso decisivo con un lanzamiento en el que busca expandir su visión creativa y evidenciar su crecimiento tanto personal como artístico, fortaleciendo un catálogo que continúa conectando con audiencias globales a través de éxitos como “Traqueteo”, “WYA”, “BBY BOO” y “Bonnie & Clyde”, reafirmando su lugar dentro de la escena urbana latina actual.

Millito está disponible en todas las plataformas digitales.