La cantante y compositora puertorriqueña ØKAYYY estrena su primer sencillo “El Beginning” de la mano de la disquera High Ground Music, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera y posicionándose como una de las propuestas más auténticas dentro del rap en Puerto Rico. “El Beginning” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Con una identidad clara, “El Beginning” es la carta de presentación de la artista al público. A través de sus letras, la artista deja ver su carácter y su visión. El tema refleja su personalidad artística y su deseo de abrirse paso en la industria, apostando por una narrativa propia dentro del movimiento urbano.

Este lanzamiento representa el primer paso de una propuesta que busca romper esquemas desde la autenticidad de ØKAYYY como una nueva voz en la industria. “El Beginning” marca el punto de partida de un camino que apenas comienza, pero que ya deja clara su intención de crecer, evolucionar y dejar huella dentro del género urbano.