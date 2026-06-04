El intérprete urbano Ozuna se adentra en la experiencia del desamor en su tema “Mi Yo De Antes”, una canción con la que continúa explorando el lado emocional dentro de su identidad musical.

El comunicado de prensa menciona que el nuevo tema está cargado de emoción, nostalgia y vulnerabilidad y “lo reconecta con la esencia melódica y sentimental del reguetón romántico”.

En “Mi Yo De Antes” el multigalardonado cantautor “combina sonidos nostálgicos, letras sentimentales y una interpretación cargada de honestidad emocional, explorando la transformación personal después de una relación tóxica. En la producción y composición del sencillo además colaboraron El Creador Henry, J Melodiez, Hi Flow y Tivi Gunz”, detalla la comunicación escrita.

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Ozuna se expresó sobre la historia del tema. “Mi Yo De Antes tiene mucha emoción y mucha verdad. Habla de cómo una relación puede cambiar quién eres, cómo te alejas de ti mismo y después miras atrás tratando de entender en qué momento dejaste de ser esa persona”.

El video musical se filmó en Puerto Rico bajo la dirección de Ricardo Rivera (“Fue Ricky”). Fue producido por Vidbly LLC, con Ozuna como productor ejecutivo. La pieza audiovisual incorpora elementos de comedia dentro de la narrativa para retratar los altibajos emocionales. El video musical cuenta con la participación de la modelo e influencer cubano-estadounidense Mia Dio, quien protagoniza junto a Ozuna una narrativa visual enfocada en la atracción tóxica y la intensidad emocional de la historia.

Con “Mi Yo De Antes”, Ozuna continúa expandiendo su catálogo musical. La canción llega luego del éxito de “Una Aventura”, alcanzó el #1 en los charts de Monitor Latino en varios países de Iberoamérica, y que cuenta con “millones de streams en plataformas digitales”.