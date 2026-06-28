La agrupación puertorriqueña Plena Libre regresó a Puerto Rico tras culminar una exitosa gira artística por Madrid y París, a donde el colectivo llevó los ritmos tradicionales de la Isla a escenarios internacionales en medio de uno de los momentos de mayor visibilidad para la cultura puertorriqueña en Europa.

La gira dio continuidad a los esfuerzos del grupo por internacionalizar la plena y fortalecer su presencia en mercados culturales fuera de Puerto Rico.

La visita coincidió con la histórica residencia de diez presentaciones de Bad Bunny en Madrid, una serie de conciertos que atrajo a cientos de miles de personas de distintas partes del mundo y convirtió a la capital española en un punto de encuentro para la diáspora puertorriqueña y los amantes de la cultura boricua.

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Como parte de su agenda, Plena Libre se presentó en Florida Park, en el Parque El Retiro de Madrid, dentro de las actividades de La Gran Cucaracha – Un Ratito Más Festival, además de participar en diversas activaciones promocionales y encuentros culturales. Posteriormente, la agrupación viajó a Francia para formar parte de la Fiesta Latina de Disneyland París, una de las celebraciones veraniegas más concurridas del parque temático.

La agrupación de plena aprovechó el momento de mayor visibilidad de la cultura puertorriqueña para llevar su música a la región europea. ( Suministrada )

Durante varios días, la plena formó parte del paisaje sonoro de Madrid y París, compartiendo espacio con el creciente interés europeo por la música y la cultura puertorriqueña. La presencia

del grupo permitió acercar a nuevos públicos a uno de los géneros musicales más representativos de la identidad cultural de Puerto Rico.

“Fue una experiencia extraordinaria. Mientras miles de personas viajaban a Madrid para celebrar la música puertorriqueña durante la residencia de Bad Bunny, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar la plena a escenarios y espacios en donde quizás muchas personas la escuchaban por primera vez. Ver cómo nuestra música despertaba curiosidad, emoción y ganas de bailar tanto en España como en París fue profundamente emocionante. La plena estaba sonando por todas partes y nos sentimos orgullosos de representar a Puerto Rico en un momento tan especial”, expresó LuisGa Núñez, director de Plena Libre, en declaraciones escritas.

La gira también marcó el debut oficial de la agrupación en España y un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del grupo, que durante más de tres décadas ha llevado la plena y la música puertorriqueña a escenarios de América, Europa y otras regiones del mundo.

Fundada en 1994, Plena Libre es reconocida como una de las agrupaciones más influyentes en la evolución contemporánea de la plena. A lo largo de su carrera ha contribuido a ampliar el alcance internacional del género, presentándose en festivales, teatros y eventos culturales alrededor del mundo, consolidando a la plena como una expresión viva, dinámica y universal de la cultura puertorriqueña.