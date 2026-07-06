Tener talento artístico para impresionar en un escenario puede abrir puertas en el mundo del entretenimiento, pero no asegura el éxito. En un mercado tan competitivo, el camino para triunfar suele conllevar ciertos desafíos para los que conviene prepararse.

El libro “Talento no es carrera”, de la productora y estratega puertorriqueña Florence Marie Torres, parte de esta premisa. Apoyada en tres décadas de experiencia en la rama musical, la publicación busca ser una guía para quienes interesan una trayectoria sólida y plena.

“Está dedicado a todos los que quieren estar en la industria de la música, ya sea como artista nuevo, un sello disquero, un empresario, un inversionista”, explicó Torres, natural de Toa Baja. “El título es bien crudo, pero es un llamado de acción”, sostuvo enfática tras reiterar que en numerosas ocasiones observó cómo malas decisiones echaban por la borda una carrera musical.

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“Empecé desde que la música urbana era ‘underground’. Yo no voy a hablar de artistas ni cosas que pasaron. Yo transformé las experiencias en guías. Lo que presento es un resumen de todas mis experiencias plasmadas en enseñanzas. Es para quienes están empezando, a quienes ya están en el proceso, y a quienes en algún momento se detuvieron”, agregó sobre el libro que, a cinco días de publicado en Amazon, se posicionó como “número uno en ventas” en las categorías de “Industria de la Música, Artes Escénicas e Instrumentos Musicales e Intérpretes”, destacó con emoción la autora. El logro se da tras su participación de la edición reciente del Latin Music Hub Conference, que se celebró en el Dr. Phillips Center for the Performing Arts en Orlando.

“Es prepararte para el momento en que llegue la oportunidad. Ese es el legado que quiero dejar. Todo el mundo en la actualidad es ‘influencer’ o creador de contenido, o profesionales especialistas de la monetización, de la imagen, de redes sociales, de todo eso, pero si no tienes la base necesaria, lo demás se puede tambalear”.

Una parte del libro se enfoca en las misiones que plasma a través de diez capítulos. “El talento no te va a salvar”, “Esto es un negocio, no es solo música”, “Tú equipo puede hundirte”, “El aplauso no paga cuentas” y “Si no defines tu marca, te definen”, son algunos de los que llevan la intención de brindar un panorama realista sin dejar de motivar.

“Aquí está lo que nadie te dice de la cruda realidad del proceso”, expuso. La segunda parte consiste en ejercicios prácticos para ayudarte a esbozar con mayor claridad tus objetivos. “Lo llamo alineación y ejecución. Por cada capítulo se hace un ‘recap’ de destrezas aplicadas con ejercicios, cuestionarios”, expresó quien además estudió administración de empresas y cuenta con certificación como “speaker” en liderazgo y crecimiento personal. “Son herramientas que yo ofrezco para el autoanálisis”.

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La tercera parte es un glosario para manejar dudas sobre ciertos términos de la industria. “El que entiende el lenguaje tiene el control, eso lo comparto en esa parte del libro”.

Con un bagaje que abarca proyectos con figuras como Daddy Yankee, Baby Rasta y Gringo, Farruko, Ñengo Flow, Ozuna y Anuel, entre otros, la estratega aclaró que el contenido no se sustenta en fórmulas fantasiosas.

“No es que te voy a dar los contactos para hacerte famoso, o cuántas regalías tienes que ganar o qué publicadora tienes que firmar. Mi libro es de prepararte para cuando llegue la oportunidad y por ahí tú limpias tu camino y te cuidas. Es la destreza de la anticipación y tomar buenas decisiones”.

Al reiterar que la publicación no expone chismes de la industria musical, sostuvo que solo menciona a Daddy Yankee, con quien trabajó muchos años, y a Psy (voz de “Gangnam Style”), desde un punto de vista positivo y de enseñanzas.

Varias observaciones

A través de las recomendaciones en el libro, se infieren errores usuales en la aspiración por sobresalir en la música. “El pensar que el talento es carrera es uno de los primeros errores. La gente se enamora de su talento y pierde el norte de lo que es la esencia de ser un artista. Se creen que porque cantan, tienen ‘views’ o llenaron un show una vez, ya eso es una carrera”, sostuvo enfática.

“Otro error es no encontrar su propósito. La fama, el dinero, pueden hacerlo alejarse de su propósito. Necesitas saber el propósito en tu corazón, qué es lo que tú quieres a largo plazo como artista, qué tú quieres que recuerden de ti”. Otro aspecto de marcada relevancia se relaciona con la calidad humana y la resiliencia por encima del ego.

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“Mi conclusión es que para tú tener éxito en la vida, tú tienes que ser mejor persona. Tienes que estar feliz contigo mismo. La base es el desarrollo personal, porque ¿cómo vas a ser un gran artista cuando no eres una buena persona? ¿Cómo vas a enfrentar momentos difíciles en la industria si no tienes una buena base?”.

Para conocerla

Florence Marie Torres participará de un encuentro con el público el próximo 10 de julio a las 7:00 p.m. en Casa Norberto Libros & Cafébar, en Plaza Las Américas. Además de la oportunidad de adquirir los ejemplares de “Talento no es carrera”, procurará una velada de conversación, aprendizaje e inspiración.