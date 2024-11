El mundo del espectáculo puede dar la falsa impresión de que el artista vive en un estado de grandeza y de armonía las 24 horas. Pero esa no es la realidad. Encontrar una rutina para mantener un estado de equilibrio también se torna necesario.

El exponente urbano De La Ghetto lo tiene claro hace tiempo.

En dos décadas de trayectoria, los momentos buenos y no tan buenos le han demostrado cuánto tiene que hacerse responsable por su propio bienestar, más allá del mundo de fantasía que imaginan muchos principiantes que aspiran al estrellato.

“Nosotros como artistas sí tenemos nuestras altas y bajas, no solamente en esta industria musical, en toda industria”, confesó en entrevista con Primera Hora al compartir sus prácticas para mantener la armonía. “Pero es cuestión de balancear. Yo, por lo menos, siempre trato de balancear mi trabajo, mi carrera, mi familia”, dijo el padre de Madonna Shanti y Osiris King, producto de su relación con Verónica Heredia. También, de William, su hijo mayor, que recién se graduó de universidad.

Cuidar la información a la que nos exponemos lo ve primordial en esa meta por tener paz. “Las redes sociales influyen muchísimo. Son buenísimas, pero hay mucho artista nuevo con depresiones, con problemas de salud mental, porque a veces la gente quiere competir con todo el mundo y no está pendiente a cómo se sienten ellos por dentro”, analizó Rafael Castillo.

Dedicarse a trabajar en lo que nos resulta interesante, se añade a su análisis sobre aquello que nos motiva y nos nutre.

“Yo digo que lo importante es disfrutar lo que tú haces. Si tú no amas lo que tú haces, no te vas a sentir bien contigo mismo”, afirmó convencido el responsable de éxitos como “Me dijeron”, “Baby Girl”, “My Love”, “El Father”, “Más que ayer”, “Sensación del bloque” y otras.

“Hay mucha gente que quiere ser cantante. Cuando se meten en el juego están como con mucho ‘featureo’, como que ‘espérate, esto está cool’ y todo. Tengo dinero, tengo fama, pero a lo mejor la responsabilidad que conlleva después este trabajo, a lo mejor no la quieren aceptar o no saben cómo actuar a veces”, manifestó dentro de lo que ha observado en otros colegas a lo largo de su trayectoria. “Es un mundo bien psicológico, por lo menos desde mi perspectiva, como yo lo visualizo”.

Proteger su armonía ya es una prioridad en su diario vivir. “Últimamente la estoy cuidando muchísimo. Antes, en ese lado no estaba protegido. A veces me daban como unos arranques y unas molestias de la nada, y cuando empecé a cuidar mi cuerpo hace como cuatro, cinco años atrás, a comer mejor, a entrenar, a meditar, ahí fue que empecé a ver el cambio. La salud de uno es lo más importante”.

1. La regla de las 24 horas

“A veces en este trabajo estamos cuadrando un negocio o algo con un artista o cualquier cosa, y nos pasa que de momento te enteras que te engañaron. Antes yo me molestaba y me quedaba molesto por varios días, una semana, y eso nos atrasa, o nos estanca como seres humanos, sea en la situación que sea. Tu mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, y ese es el problema que tenemos. A mí me daban esos arranques. Pero ahora aplico la regla de las 24 horas. Me molesto por 24 horas y al otro día me levanto y ya se me olvidó. Ya no dejo que me ataque y que con esas emociones se forme como una bola de nieve. Ya no dejo que se vaya engrandeciendo, porque cuando vas acumulando y (esa ‘bola de nieve’) se hace bien grande y estás estresado, está el riesgo de que vayas a explotar a lo mejor con un familiar, con un hijo, tu marido, tu esposa, o andas en el carro por ahí y tocas bocina a la gente. Hay que cuidar mucho la salud mental. Y, también, tener cuidado con la otra persona cuando reacciona, ser más comprensivo, porque como te pasa a ti, tú no sabes si esa persona tuvo un mal día”.

2. Dar gracias

“Cada vez que me levanto en la mañana, me gusta estar agradecido con Dios, con la vida, eso es lo primordial. Hay otras personas que a lo mejor se están muriendo en el hospital o están sin casa, sin comida. Yo soy agradecido de que tengo agua caliente, comida, tengo una cama caliente para dormir, y muchas cosas que a lo mejor otras personas no las tienen. Y tenemos vida, que es lo más importante”.

3. La familia

“Trato lo más que pueda de compartir mucho con mis hijos, con mi familia. A veces el tiempo se va volando, tanto que ya mi hija tiene 11 años, ya está de mi altura. Ese tiempo no vuelve. También, trato de estar con mis amistades, con mis seres queridos”.

4. Hacer ejercicios

“Mi rutina es que siempre me levanto por la mañana y pongo musiquita, camino afuera, medito, hago mi desayuno. Voy para el gimnasio o viceversa, a veces voy para el gimnasio sin desayunar. Pero sí le tengo mucha importancia al hacer ejercicios. Y también, el descanso, dormir las horas necesarias”.

5. Comer bien

“Desde que empecé a entrenar y a comer mejor, mi vida ha sido increíble. Puede haber algún día en que hago desarreglos y me ves comiendo tres postres (ríe), pero por lo menos trato siempre de que todo sea orgánico, mis vegetales, mis frutas. Me gusta mucho cocinar en mi casa y no es por el dinero, es más porque cuando cocinas en tu casa sabes lo que estás comiendo y lo que le estás metiendo a tu cuerpo”.