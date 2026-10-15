Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlos en calendario para visitarlos en algún momento.

--

Cataño. Fue siempre sitio de paso, donde anclaban las barcazas. Es el municipio más pequeño, alguna vez un barrio de su pueblo colindante más grande, Bayamón, hasta 1927.

Pero Cataño aparenta ser mucho más vasto que las cinco millas cuadradas de terreno que abarca en este archipiélago. Andar una milla a pie así lo demuestra.

PUBLICIDAD

Frente a la Bahía de Cataño se palpa el talento artístico, histórico y económico de este pequeño pueblo. Todo se puede hacer con una fritura en mano o tras degustar una chuleta can-can, tacos mexicanos, par de pedazos de pizza, pollo a la barbacoa o mariscos.

La Pirámide Modesto Escalera

El gran monumento es el lienzo del artista estadounidense Nathan Budoff McKibben, en el que ilustró en 2021 la relación entre el ambiente, la cultura y el desarrollo social del pueblo a través del mural “Entre tierra firme y mar”.

“’Entre tierra firme y mar’ propicia la reflexión sobre la forma de pensarnos como seres ecodependientes, conscientes de nuestra huella ecológica, de las otras especies que cohabitan el espacio, y que somos responsables del buen uso de nuestros recursos naturales”, describió el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico.

Pirámide de Cataño ( Suministrada )

En el lado sur, Budoff McKibben pintó fauna, como la chirriaría, ave nativa caribeña que habita en la Reserva Natural Ciénaga Las Cucharillas y es la de mayor tamaño allí. Entretanto, el lado oeste muestra un paisaje con el fin de representar la historia del pueblo, antes el barrio Hato de las Palmas de Cataño, de Bayamón. En el lado norte se impone la figura del manatí y en el lado este el pulpo y los cangrejos.

“La iconografía del mural proviene de una conceptualización participativa del intercambio que el artista Nathan Budoff McKibben tuvo con la comunidad a través de líderes comunitarios, residentes y científicos de Cataño en varios talleres virtuales realizados en los que se entablaron diálogos enfocados en compartir anécdotas, vivencias y experiencias sobre el patrimonio histórico, cultural, social y ambiental del pueblo”, continuó.

PUBLICIDAD

Paseo Tablado

Una pareja paseaba por ella, en silencio, pero con sonrisas pintadas en sus rostros. Apuntalando su móvil sobre la baranda de madera, mantuvieron el gozo en sus labios y posaron, frente al inmenso mar a sus espaldas.

El Puente de Madera, en Cataño. ( Suministrada )

Recorrían los cerca de 440 pies del Paseo Tablado, que da al océano Atlántico.

Al caminar por él de noche, no hay de qué preocuparse: bombillas cuelgan sobre los caminantes para ayudarlos a pasar.

Arte y parques

Andar por la Bahía de Cataño simula una visita a un museo, pues se pueden apreciar creaciones artísticas y dedicatorias a justas causas.

Los miraderos hacia la Bahía honran a las sobrevivientes de cáncer de seno, recuerdan al Club de Leones y reconocen la inclusión de personas con autismo.

Puente que honra a personas con autismo en Cataño. ( Suministrada )

Para los pequeños, está el Parque Educativo de la Primera Dama, mientras reabre el Parque Recreativo La Esperanza.

Monumento a la Cultura Taína

La mujer taína, de la última cultura nativa que habitó nuestras tierras, tenía notable libertad y un rol prominente en su estructura social. Era dadora de vida, como la cemí Atabey.

Monumento de la Cultura Taína. ( Suministrada )

En honor a ellas, así como a toda la sociedad taína, se inmortalizó la taína, quien sostiene un caracol a su oído, en el Monumento a la Cultura Taína frente a la Bahía.

Fue develada para celebrar los más de 500 años desde que llegaron los españoles a las Américas.

Más allá de la Bahía

Para los catadores, Cataño es el hogar de Casa Bacardí, la destilería de ron prémium más grande del mundo, de ahí su apodo, la “Catedral del Ron”.

PUBLICIDAD

Casa Bacardí se construyó en 1958 y la propiedad de 127 acres es una de las atracciones turísticas más populares de Puerto Rico. El lugar reabrirá el 28 de septiembre, tras trabajos de mantenimiento.

____________________________________________________

Pese a sus joyas, sobre Cataño ha colgado una nube ominosa de los escándalos políticos que han marcado este municipio. Silenciando los susurros de las aguas del mar, retumbaba una camioneta con un altoparlante, intentando convencer a los catañenses de uno del sexteto de candidatos postulados para ocupar la poltrona municipal, recientemente vacía por el fenecido alcalde Julio Alicea Vasallo. Según el “jingle”, ese candidato era “el mejor”, “el cambio” que necesita el pueblo.

Mientras tanto, en los 99 años de su historia, Cataño le recuerda a cada uno de sus hijos la dicha de ser oriundo de ahí.