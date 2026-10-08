Una semana más de trabajo está por terminar, y volvemos a tener la oportunidad de gozar el fin de semana con una gran diversidad de actividades y espectáculos para disfrutar en familia, con panas o hasta por cuenta propia.

Saca tu agenda, toma asiento y mira algunos de los eventos que puedes aprovechar este wikén para coger calle y gozar de todo lo bueno.

D k-chete

Peñuelas está de fiesta

El Complejo Deportivo Luis Muñoz Marín será la sede de las Fiestas de Pueblo de Peñuelas, que se celebrarán del viernes 9 al domingo 11 de octubre dedicadas a los colmados de barrio. La oferta musical del viernes incluye a MJ Crew, Esmerald Dance, Banda Club Soda, Los Ke Zone y J King & Maximan. El sábado 10, desde las 10:00 a.m., se llevará a cabo la famosa competencia del mejor bacalaíto con pan, torneo de dominó y presentaciones de Axis del Merengue, Rumba Caliente, DJ King Arthur, La Tribu de Abrante y Limit-21. El cierre del domingo 11 contará con entretenimiento para niños, baloncesto 3pa’3 y el Día del Salsero Peñolano Héctor “Pichie” Pérez, con la música de Salsa Sur, Kevin Gabriel, Andy Montañez, Luisito Ayala y la Puerto Rican Power, más un homenaje a Tito Rojas.

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Andy Montañez ( Carlos Giusti/Staff )

Encuentro de Cantaoras de Bomba en Loíza

La tradición y el folclor boricua se citan en la Plaza Pública Carlos “Tatá” Cirino Osorio, en Loíza, para el Sexto Encuentro de Cantaoras de Bomba. El evento libre de costo será este domingo 11 de octubre desde las 2:00 p.m. con la música en vivo de Tambores Calientes y La Melaza. La edición de este año rinde homenaje a la gestora cultural, escritora y cantora de bomba guayamesa Julie Laporte.

El nuevo encuentro de cantaoras de bomba en Loiza se celebrará en la Plaza Pública Carlos “Tatá” Cirino este domingo, 11 de octubre, desde las 2:00 p.m. ( Suministrada )

Trova en Canóvanas

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) inicia las eliminatorias del 58vo Concurso Nacional de Trova este domingo 11 de octubre a las 2:00 p.m. en la Asociación Ecológica de Pesca Recreativa de Canóvanas. La actividad rendirá homenaje al trovador Jesús “Cholo” López y un reconocimiento póstumo a Fidencio Díaz Nieves. Las próximas semifinales se trasladarán a San Sebastián (22 de noviembre) y Juana Díaz (29 de noviembre), abriendo el camino a la gran final en enero de 2027. Las inscripciones para trovadores abren una hora antes del evento.

En concierto

Jaimaris Arella regresa con su bohemia

Tras el éxito de su primera edición, la cantante Jaimaris Arella regresa con una velada bohemia llena de historias, nostalgias y recuerdos románticos. La artista boricua volverá a encontrarse con su público este viernes 9 de octubre en el restaurante Abracadabra (Santurce), para recorrer un repertorio de boleros, baladas y clásicos románticos que cobran nueva vida en formato acústico junto a músicos invitados de la escena local. Boletos disponibles en Ticketera.

Mon Laferte llega al Coca-Cola Music Hall

La icónica y polifacética cantautora chilena Mon Laferte regresa a suelo boricua este viernes 9 de octubre en el Coca-Cola Music Hall como parte de su gira mundial “Femme Fatale Tour”. La presentación, basada en los dos volúmenes de su noveno álbum de estudio —donde compuso la totalidad de las canciones—, promete repasar su propuesta artística más conceptual e intensa.

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Mon Laferte regresa a tierra boricua luego de dos años. ( Suministrada )

Alex D’Castro filarmónico en el CBA de Santurce

La fuerza, el sentimiento y la voz privilegiada de Alex D’Castro, reconocido mundialmente como “El Tenor de la Salsa”, se unen a la majestuosidad de una gran orquesta filarmónica. Este viernes 9 y sábado 10 de octubre a las 8:30 p.m., la imponente Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas Artes de Santurce recibirá sus grandes éxitos reinterpretados con arreglos sinfónicos, en una puesta en escena de elegancia única para la música tropical.

A escena

Últimas funciones de “A Chorus Line”

Tras conquistar al público boricua en su estreno, el icónico musical de Broadway A Chorus Line se despide de los escenarios de la Isla. La galardonada producción —reconocida con nueve premios Tony y el Premio Pulitzer— celebra 50 años de trayectoria abordando la perseverancia, los temores y la pasión de los artistas en la industria del espectáculo. Basada en el libreto de James Kirkwood Jr. y Nicholas Dante, la trama sigue la intensa competencia de 17 bailarines que buscan asegurar uno de los ocho puestos disponibles en la línea de baile. Las últimas funciones suben a escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce este fin de semana: viernes 9 y sábado 10 de octubre a las 8:00 p.m., y el domingo 11 de octubre a las 4:00 p.m.

"A Chorus Line" arrancó su puesta en escena en el Centro de Bellas Artes de Santurce el pasado 2 de octubre. ( Suministrada )

“Me enamoré de un burro” llega a Lajas

La compañía Tercera Llamada Inc., famosa por sus intervenciones de estatuas vivientes, presenta la obra Me enamoré de un burro, una colorida adaptación de la comedia clásica Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. La propuesta combina humor, elementos fantásticos y enredos amorosos en una historia sobre el deseo y las sorpresas del amor. Bajo la dirección de Janfra D’Armas y la producción de Rubén Mallorquín, las únicas funciones se llevarán a cabo este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Teatro Juventud de Lajas.

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El Comedy Lab sigue llevando risas al Hotel Rumbao

El corillo del Comedy Lab llega al corazón del Viejo San Juan para transformar las noches de fin de semana con una propuesta de entretenimiento fresca todos los viernes. Cada puesta en escena contará con un lineup rotativo de comediantes reconocidos, nuevos talentos e invitados especiales que tomarán el escenario del Hotel Rumbao para ofrecer una velada llena de stand-up comedy, gastronomía y coctelería. Además, al terminar el espectáculo, los asistentes pueden continuar el jangueo aprovechando la ubicación privilegiada en la ciudad capitalina.

En familia y comunidad

Talleres navideños gratuitos en Ciales

Como parte de las actividades culturales de fin de año, el Municipio de Ciales invita a la comunidad a participar en sus talleres navideños gratuitos en el Paseo Lineal Juan A. Corretjer Montes. Las clases se llevarán a cabo los sábados 10 y 17 de octubre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., donde los asistentes aprenderán a confeccionar coronas, guirnaldas, árboles y centros de mesa. Para asegurar espacio y solicitar la lista de materiales, los interesados pueden comunicarse al 787-553-3723.

Participantes aprenderán a confeccionar coronas, guirnaldas, árboles y centros de mesa en el taller que tendrá lugar en CIales. ( Suministrada )

Exposición sobre aves endémicas

La Galería de Arte Joaquín Parrilla en Casa Pueblo, Adjuntas, inaugura este sábado 10 de octubre a las 11:00 a.m. la exposición colectiva Aves de Puerto Rico: Endemismo, territorio y memoria. La muestra reúne la obra de 17 artistas locales que rinden homenaje a las 19 especies de aves endémicas de la Isla mediante pintura, fotografía, grabado, serigrafía y medios mixtos. El evento de apertura contará con la charla educativa Etología de las aves endémicas de Puerto Rico, dictada por el etólogo José “Pepe” González. La entrada es libre de costo y la exhibición estará abierta de lunes a domingo (8:00 a.m. a 2:30 p.m.) hasta el mes de diciembre.

La exposición colectiva Aves de Puerto Rico inaugura este sábado en Casa Pueblo, Adjuntas, con obras de 17 artistas locales. ( Suministrada / Gabriel Lugo )

“Algo le pasó a mi héroe” en Hatillo

El Municipio de Hatillo se une a la concienciación sobre el Alzheimer con la premier de la película Algo le pasó a mi héroe, un evento impulsado por el doctor y comunicador de salud William Félix y el cantante Víctor Manuelle. Este viernes 9 de octubre, a las 6:45 p.m., el Teatro Municipal José A. Monrouzeau de Hatillo recibirá al público para una proyección que busca promover la empatía, la sensibilidad y brindar herramientas para acompañar a quienes enfrentan este diagnóstico. El alcalde Carlos Román Román invitó a la ciudadanía a ser parte de esta iniciativa, que culminará con un compartir junto al Taller Artístico Ruiseñores.