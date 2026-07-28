Un ambiente de fiesta y entretenimiento para toda la familia. Eso aspira ser la segunda edición del Carnaval Culebrense, que regresa del 30 de julio al 2 de agosto al estacionamiento del Centro de Bellas Artes de Culebra.

Tras el éxito del pasado evento, el alcalde de la isla municipio, Edilberto “Junito” Romero Llovet, compartió con Primera Hora la emoción de trabajar junto al productor Rolando Santa, propietario de Chad Events, para extender el festival a cuatro días de espectáculos musicales con artistas de primer calibre, machinas gratis para niños y jóvenes, así como una diversidad de quioscos de comida, artesanías y espacios recreativos para todos los asistentes.

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“Cuando empezamos este proyecto el año pasado, lo hicimos por tres días y la respuesta fue tan positiva y la gente se comportó tan bien que esta vez decidimos hacerlo por cuatro días, sobre todo para mover la gastronomía de nuestra isla, que es lo más importante”, destacó el ejecutivo municipal en entrevista telefónica.

La oferta musical del evento estará encabezada por El Gran Combo de Puerto Rico, Yomo, Tribu de Abrante, Víctor Roque y La Gran Manzana, Danny Fornaris, un tributo a Olga Tañón, Hartatak Band International y el grupo local Son de Aquí, entre otros.

Sobre El Gran Combo, Romero Llovet resaltó que contar con la reconocida agrupación de salsa como su plato fuerte es un hecho que le “llena de orgullo, porque eso es cultura”.

“La gente los estaba pidiendo, cada vez me decían: ‘¡Trae a El Gran Combo! ¡Trae a El Gran Combo!’ Y ahora tenemos a El Gran Combo de Puerto Rico para poder disfrutar y bailar la buena salsa. Son nuestros exponentes máximos de la salsa puertorriqueña”, sostuvo el político.

Dicha actividad se producirá en momentos en que la Playa Flamenco, balneario ubicado en la costa norte del pueblo, ocupó la cuarta posición en la lista de las 25 playas más hermosas del mundo de la revista Beach.com, un reconocimiento que el alcalde celebró, al tiempo que manifestó su interés por preservar su belleza para sus constituyentes y visitantes, tanto de la Isla Grande como de otros destinos del mundo.

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“De 5,000 a 6,000 personas podríamos estar recibiendo en Culebra en ese fin de semana. Ahora mismo los Airbnb, los alquileres a corto plazo, se encuentran llenos. El comercio me ha dicho que desde ya han separado los espacios para los puestos que habrá en el Carnaval. Si no lo hicieron a tiempo, se les va a hacer más difícil poder ir a disfrutar”, resaltó el alcalde, quien aseguró que, además de contar con el respaldo de los Negociados de la Policía de Puerto Rico y Emergencias Médicas, también tendrán recursos de seguridad de la isla hermana de Vieques para garantizar la tranquilidad de los espectadores.

“Habrá buena música para el disfrute de todos. Hay machinas gratis para todos nuestros niños y jóvenes. Esperemos que, como el año pasado, no tengamos incidentes, que todos vayan a disfrutar en familia”, apuntaló Romero Llovet, quien también exhortó a los participantes a cuidar los recursos naturales de su pueblo.

“Mantengan las playas limpias, llévense la basura y dejen todo en su estado natural. Queremos que la gente disfrute, pero con conciencia de proteger nuestro ambiente”, enfatizó.