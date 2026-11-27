Tras cubrir los eventos de Miss Universe 2026, la alianza digital puertorriqueña El Junte por la Corona trasladará su equipo a Nueva York para documentar la participación de la nueva reina universal, Jennifer Barreto, en la edición 100 del desfile de Acción de Gracias de Macy’s, lo que marcará su primera actividad oficial tras ganar la corona.

El centésimo Macy’s Thanksgiving Day Parade, pautado originalmente para ayer jueves, 26 de noviembre, fue reprogramado para mañana sábado, 28 de noviembre, debido a las condiciones del tiempo en La Gran Manzana, convirtiéndose en la primera ocasión en que el evento se pospone por razones climáticas.

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El primer compromiso oficial de la sexta Miss Universe boricua

La presentación representará el debut oficial de Barreto en su nuevo rol, luego de hacer historia como la primera madre y mujer casada en conquistar el título de Miss Universe y convertirse en la sexta soberana universal de la Isla del Encanto.

“Seguirle los pasos a Jennifer como lo hicimos en Puerto Rico, pero en su primera actividad oficial como Miss Universe, es un honor. Traemos a nuestros seguidores a vivir con ella este debut en la parada de Macy’s”, expresó Yolanda Colón, integrante del colectivo a través de la cuenta @yosoyyolypr, en declaraciones

El grupo, integrado por siete plataformas digitales locales, destacó que sus publicaciones durante la edición número 75 del certamen en Puerto Rico alcanzaron millones de visualizaciones a nivel global.

“Gracias al Dr. Guillermo Colón y a las personas que se sumaron para hacer realidad esta aventura en cuestión de horas. Gracias de corazón a quienes creen en nosotros”, señaló Abdiel Dumeng, creador de la iniciativa y gestor de la plataforma Enjoy Puerto Rico, en un comunicado de prensa.

El público podrá seguir las incidencias de esta cobertura a través de las cuentas @enjoypuertorico, @chasingthecrownpr, @yosoyyolypr, @maycares, @wiwe_universewide, @johnaliceatv y @liambadillo.