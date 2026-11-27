Mia Dío, la representante de Cuba, se convirtió hoy, viernes, en la ganadora del Mejor Traje Típico de Miss Universe 2026 por votación del público.

La organización reveló a la ganadora y a las finalistas del desfile de trajes nacionales celebrado el pasado sábado en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, dando a conocer que el diseño que lució la modelo y creadora de contenido rindiendo homenaje a las “Damas de Blanco” conquistó a los seguidores del certamen.

Dío lució un vestido diseñado por Róyer Pérez, con el que honra el movimiento integrado por mujeres cubanas que comenzó a manifestarse en 2003 para reclamar la liberación de sus familiares encarcelados durante la llamada Primavera Negra, un periodo en el que se registraron arrestos, encarcelamientos y deportaciones de opositores al gobierno liderado por el entonces presidente Fidel Castro.

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Dicha propuesta incluyó 75 retratos en referencia a los prisioneros de conciencia y unas 75 lágrimas de cristal que representan el dolor de sus familias. También incorporó gladiolos blancos, asociados con las manifestaciones pacíficas de las Damas de Blanco, y otros elementos alusivos a la identidad cubana.

Bangladesh y Filipinas completan el cuadro de trajes típicos

Por otro lado, Samira Khan Mahi, la candidata de Bangladesh, se consagró como primera finalista con un diseño que llevó por nombre “La maternidad: un vínculo universal de amor”. El atuendo combinó un sari de khadi con detalles rojos y una estructura que representaba distintas etapas de la maternidad, desde el embarazo y la crianza hasta el crecimiento de los hijos. Esta propuesta también incorporó referencias a la bandera de Bangladesh y a la relación entre una madre y su hijo.

33 Fotos Las candidatas se lucieron con vestidos distintivos de sus países.

Mientras tanto, Bea Millan-Windorski, la soberana de Filipinas, obtuvo el puesto de segunda finalista con “Diwa ng Kordilyera” (“Espíritu de la Cordillera”), una creación del diseñador Anthony Ramirez inspirada en las tradiciones indígenas de Kalinga y la Provincia de la Montaña.

El atuendo incorporó patrones de tatuajes tradicionales, tejidos artesanales, cuentas y vasijas de barro inspiradas en el Banga Salidsid, una tradición de Kalinga asociada con el equilibrio de recipientes. La propuesta también rindió tributo a la fortaleza y resistencia de las mujeres de la región, quienes tradicionalmente transportaban agua por caminos montañosos y terrazas de arroz, a la vez que llevó un mensaje sobre la protección de los recursos hídricos y la importancia del acceso al agua potable.

Bangladesh arrasa en las categorías de traje de baño y traje de noche

Samira Khan Mahi, la delegada de Bangladesh, sorprendió al convertirse también en la ganadora de las categorías de traje de baño y de traje de noche mediante voto popular.

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Khan Mahi consiguió la mayoría de los votos para consagrarse como la favorita del público en ambas competencias, a pesar de que no figuró entre las concursantes que clasificaron al cuadro de las 30 semifinalistas.

33 Fotos Conoce algunos detalles de la recién edición del certamen que fue ganado por Puerto Rico.

En la categoría de traje de baño, Dominga López, de Chile, obtuvo el puesto de primera finalista, mientras que Kaziah Liz Mejo, de India, quedó como segunda finalista. Por su parte, Mejo alcanzó la primera posición finalista en la competencia de traje de noche, seguida por López en el segundo puesto.

Las tres categorías formaron parte de las votaciones especiales habilitadas por la organización durante la celebración de la edición número 75 de Miss Universe, que reunió a 116 delegadas en tierra boricua.