Omar Harfouch continúa encendiendo la polémica en Miss Universo, tras la victoria de Fátima Bosch, el exjurado del reinado aseguró que mostrará pruebas de que la elección se había hecho días antes del certamen.

Días antes del certamen, Omar Harfouch, anunció en su cuenta de Instagram una “profunda confusión y preocupación” porque se había creado un jurado improvisado para elegir a las 30 finalistas de los 136 países que participan.

Frente a estas acusaciones, Miss Universo respondió: “La Organización Miss Universo aclara firmemente que no se ha creado ningún jurado improvisado, que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas”.

Tras conocerse que Fátima Bosch había sido seleccionada como Miss Universo, el exjurado anunció que tomaría nuevas acciones legales contra los organizadores.

En declaraciones a “People”, Omar Harfouch dijo: “He consultado oficialmente con uno de los principales bufetes de abogados de Nueva York para analizar la posibilidad de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General contra la Organización Miss Universo”.

De la misma manera, aseguró que los principales motivos de su denuncia son “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

Hasta el momento, Miss Universo no se ha pronunciado sobre las acusaciones.