Siguen las polémicas para la modelo Fátima Bosch Fernández, luego que Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex, felicitara a la reina de belleza por su coronación en la edición 74 de Miss Universe.

“La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025”, escribió la compañía en una publicación de X (antes Twitter), al cual agregaron la leyenda: “un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión”.

🏆 Un logro que refleja esfuerzo, profesionalismo y pasión. 🏆 @bosch_fatima pic.twitter.com/T8JnlYBk8k — Petróleos Mexicanos (@Pemex) November 21, 2025

La congratulación de la empresa petrolera hacia la nueva reina, quien se alzó con la corona tras semanas de una competencia repleta de controversias, provocó asperezas dado que el padre de la beldad, Bernardo Bosch Hernández, se ha destacado como empleado de la compañía por los pasados 27 años, ocupando diversos puestos ejecutivos.

En el año 2023, Pemex entregó un contrato para la construcción de conductos terrestres de 745 millones de pesos mexicanos, que equivale a más de 43 millones de dólares estadounidenses, a las empresas Servicios PJP4 De México, S.A. DE C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur, esta última siendo propiedad de Raúl Rocha Cantú, quien es hoy día dueño de Miss Universe.

En ese momento, Bosch Hernández ya se destacaba como asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción, posición que continúa teniendo hasta hoy día, según el diario El Financiero.

El periódico El Universal, por otro lado, destacó que, pese a que Bosch Hernández ocupaba dicho puesto, el área en la que trabajaba no intervino en la licitación, que siguió el proceso regular de adjudicación de Pemex. El contrato, según el medio antes mencionado, tiene vigencia hasta diciembre de este año.

Siguen las denuncias de fraude

Este señalamiento se da en momentos en que se cuestiona la legitimidad de la coronación de Bosch Fernández, dado que tres miembros del comité de selección renunciaron antes de la noche final, algunos de ellos señalando presuntos conflictos de intereses.

En el caso del compositor franco-libanés, Omar Harfouch, tildó a la nueva Miss Universe como una “ganadora falsa” y alegó que Rocha Cantú le pidió votar por ella antes del certamen.

“Miss México es una ganadora falsa. Yo, Omar Harfouch,declaré ayer en exclusiva en el HBO estadounidense, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch. Todos los detalles se mostrarán en mayo de 2026 en HBO. Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosch porque la necesitaban para ganar, ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, afirmó el músico.

Rocha Cantú, no obstante, le ripostó a una periodista de CNN tras cuestionarle sobre las denuncias, alegando que fue él mismo quien lo sacó del panel.

“Las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarla correctamente. Puedes leer”, dijo Rocha Cantú, enseñándole a la reportera una conversación con el también empresario. “Le digo: ‘Te voy a cancelar. No puedo... No puedes ser más juez’”, mencionó.

El magnate mexicano desmintió a Harfouch, asegurando que, en varias ocasiones, que había renunciado tras percatarse de supuestas inconsistencias en la organización.

“Y él me dice: ‘¿Y por qué me pusiste? ¿Y cuál es la razón por la que me cancelas?’. Y esta es la razón: ‘Estábamos hablando de Beyond the Crown, nuestro programa filantrópico de beneficio social que ha estado funcionando todo el año. Y tú has perdido este proyecto con...’. Lo siento, desafortunadamente, es un mensaje desafortunado. Esta es la razón. Y él responde: ‘No sé sobre eso. Nadie me informó’”, sostuvo.

Rocha no profundizó en detalles, pero aseguró que esta es la verdadera razón por la que Harfouch se retiró del jurado de Miss Universo 2025 horas antes de la gran final.

“Esta es la verdad. Él realmente está mintiendo porque quiere llamar la atención. Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo... No quiero, no quiero decir más. Esto es suficiente”, apuntaló, ignorando las preguntas de seguimiento de la comunicadora.

Harfouch no se quedó callado, alegando que Rocha Cantú miente sobre el intercambio de mensajes, mostrando sus propias capturas de pantalla en una publicación en Instagram.

“Si miras el día (martes) y la hora de la conversación (hora de Bangkok), verás claramente que tuvo lugar después de mi anuncio público oficial sobre las 30 preselecciones ilegales y mi renuncia. Y por eso intercambiamos mensajes después de que me negara a hablar con él directamente por teléfono y decidiera conservar pruebas escritas (y vocales)”, escribió Harfouch, alegando que, pronto, publicará mensajes de voz donde, supuestamente, Rocha Cantú expresa molestia sobre su dimisión.

“El fraude es el escándalo. Y no dejemos que cambien el problema del fraude masivo en la elección de Miss Universo a quién lo diseñó primero. ¿Y por qué no respondió inmediatamente después de que yo renunciara? ¿Por qué finge que me «canceló» solo después de la elección?“, indicó.