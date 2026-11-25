La puertorriqueña Jennifer Barreto, recién coronada como Miss Universe 2026, tendrá su primera gran aparición televisiva en la tradicional parada de Macy’s (Macy’s Thanksgiving Day Parade), informó NBCUniversal.

El desfile se celebrará este jueves, 26 de noviembre, en la ciudad de Nueva York y conmemorará los 100 años de esta emblemática tradición estadounidense.

La participación de Barreto formará parte de las festividades que reúnen cada año carrozas, música y entretenimiento para celebrar el Día de Acción de Gracias.

La transmisión en español estará a cargo de Telemundo, que presentará el desfile simultáneamente con NBC a partir de las 8:30 a.m. (hora del Este). En Puerto Rico comenzará a las 9:30 a.m.

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La cobertura contará con la conducción de Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

49 Fotos La Isla se ha destacado por ser uno de los países con más coronas.

Barreto le dio a Puerto Rico anoche su sexta corona de Miss Universe, al ganar el certamen y devolverle el título a la Isla después de 20 años. Además, hizo historia al convertirse en la primera madre en conquistar el concurso.

La isabelina, de 27 años, tiene un bachillerato en Psicología Investigativa y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Desde 2021 trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas.

La soberana, de cinco pies y 11 pulgadas de estatura, está casada con Jean Carlos Barreto. Juntos son padres de Penélope, de siete años.

Barreto representó al pueblo de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico 2026.