La puertorriqueña Stephanie Del Valle, quien en el 2016 fue coronada Miss Mundo, anunció esta noche que no participará de la gala final del concurso Miss Mundo que se supone se celebre el próximo mes en Puerto Rico, esto tras denunciar un comportamiento “difamatorio” e “injusto” por parte de la organización del certamen.

“Es contrario a mi ética y principios morales continuar trabajando con una organización que ha actuado de manera difamatoria, frívola e injusta; únicamente con el propósito de causar daño. Algo que todavía no puedo entender. Por eso, con mucha tristeza, decidí que no participaré en la final de Miss Mundo 2021″, manifestó la exreina a través de un extenso mensaje que compartió en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Hace dos semanas, durante una entrevista en el programa Rayos X, Del Valle había asegurado mantener comunicación con la organización de Miss World y los planes eran que ella participara de la gala final. “Ellos siguen en contacto conmigo”, dijo.

La beldad se encuentra en medio de un litigio con la compañía Puerto Rico With a Purpose, que le radicó una demanda contra la empresa que preside, Reignite Inc., por presunta “estafa, robo y malversación de fondos” durante la planificación y organización del concurso Miss Mundo 2021, cuya final fue cancelada en diciembre por un repunte de contagios de COVID-19 y fue pospuesta para celebrarse el próximo 22 de marzo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Este pasado viernes, Del Valle se apuntó la primera victoria en este pleito legal luego que el juez Alfonso S. Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia en San Juan, desestimara la reclamación de solicitud de injunction preliminar presentada por Puerto Rico With A Purpose L3C (PRWAP) contra Reignite Puerto Rico Inc.

A continuación, el mensaje que publicó hoy la exreina en sus redes sociales:

A mi querida gente de Puerto Rico y fans alrededor del mundo:

A los 19 años, joven e inexperta, viajé con una maleta llena de entusiasmo y esperanza a Washington, DC para representar a PR en el concurso Miss Mundo 2016. No viajé solo, llevaba PR en el corazón. Me preparé y el resto es historia. Después de 41 años, la corona de Miss Mundo volvió a PR. Fue un año lleno de experiencias enriquecedoras, sueños cumplidos y mucho aprendizaje. A través de mis deberes como reina descubrí mi verdadera pasión: trabajar por el bien de la humanidad. En 2018 y 2019 tuve el privilegio de convertirme en la primera Embajadora de Beauty with a Purpose, con el aval de MWO que ha contado con mi lealtad e integridad desde que fui coronada.

PUBLICIDAD

Traer el concurso MW a nuestra Isla en su 70 aniversario fue una idea que nació en mi corazón como puertorriqueño. La intención de crear un impacto positivo a nivel mundial para las relaciones públicas es y será siempre mi mayor deseo. Los hechos ocurridos en las últimas semanas distan mucho de las razones por las cuales se creó la corporación Reignite Puerto Rico, Inc. como vehículo para lograr este objetivo. Lo que alguna vez fue mi mayor sueño se ha convertido en una gran e injusta pesadilla.

Es contrario a mi ética y principios morales continuar trabajando con una organización que ha actuado de manera difamatoria, frívola e injusta; únicamente con el propósito de causar daño. Algo que todavía no puedo entender. Por eso, con mucha tristeza, decidí que no participaré en la final de Miss Mundo 2021.

A todos los candidatos del MW 2021: gracias por convertirse en embajadores de mi país con amor y entusiasmo. Al nuevo soberano, felicitaciones y recuerda continuar con el legado de Belleza con un propósito, ya que no podemos esperar a ver cómo impactarás en el mundo.

A mis queridos PR, familia, patrocinadores y seguidores, gracias por su apoyo y solidaridad. Estoy seguro de que las relaciones públicas brillarán en la final. Me llena de satisfacción saber que esta hermosa celebración se logrará gracias a mi iniciativa como puertorriqueña, mi equipo y el trabajo de muchos, después de 45 largos años.

Nunca olvidemos todo lo que hemos vivido juntos.

Con amor, Steph