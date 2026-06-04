De trabajar juntas para llevar la creatividad a pasear en las pasarelas nacionales, ahora unen fuerzas para ayudar a niñas y adolescentes encontrar su mejor versión despegadas de sus teléfonos y ‘tablets’ en pleno verano.

La diseñadora Tommie Hernández y la empresaria Maribel Matos afirman su compromiso por formar a futuras líderes y mentes creativas en su nueva iniciativa “Summer Fashion and Confidence Lab”, que arrancó el pasado lunes en la academia Authentic Models and Talent Agency.

Tras más de dos décadas de trabajar juntas en el campo de la moda puertorriqueña, la modista y la “runway coach” aprovechan sus mejores facetas para lanzar la nueva iniciativa educativa que persigue explorar el ingenio y fortalecer la confianza de las jóvenes participantes en dos semanas intensivas con 30 talleres estructuradas enfocados en el refinamiento personal, modelaje y costura creativa.

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“Tommie ha sido diseñadora, y yo fui su modelo, ella me llegó a seleccionar para desfilar con su ropa cuando era más joven, y esa relación ha sido de muchísimos años, y cada una nos desarrollamos en nuestras respectivas áreas, y ahora viendo que las jóvenes les hacía falta desconectarlas de su celular, encontrar su propia persona, Tommie dijo que sí cuando le presenté este invento”, compartió Matos, quien es dueña de la academia ubicada en Guaynabo, en entrevista telefónica con Primera Hora.

Hernández, por su parte, afirma que su relación con la aguja desde los ocho años de edad la ayudó reconocer su valor personal, así como encontrar su profesión que lleva ejerciendo por más de 27 años, por lo que anhela que este campamento permita a las alumnas tener una experiencia de fortalecimiento creativo y emocional, no importa si aspiren a darlo todo en la industria creativa.

“Yo doy fe que una experiencia como esta me ayudó a hacer lo que hago hoy. Pero algo que me hubiera hacer en esa edad era combinar la costura con el modelaje, porque pensaba que era un asunto de vanidad, pero ahora conozco la importancia de ambos, que las niñas se puedan defender cosiendo, arreglando un pantalón, cogiendo ruedo, pero que también tengan dicción, tengan porte, puedan posar, hablar ante las cámaras, son cualidades que, más allá de ser una ”o diseñadora, les va a ayudar en este junte”, resaltó la diseñadora.

Las alumnas, que pueden ser de 5 a 18 años, llegarán a la academia y arrancarán la mañana con su sesión de modelaje con Matos, donde practicarán el refinamiento, el modelaje y la presentación frente a cámaras, pero todo desde una perspectiva emocional, donde el amor propio y la seguridad son las claves del éxito. En la tarde, las niñas se encontrarán con Hernández, quién les enseñará a cómo trabajar una máquina de costura, aspectos básicos del patronaje y textiles, así como decoración de camisetas.

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“La mejor parte es que, al final, van a poner en práctica lo aprendido tanto en modelaje y refinamiento, como costura, en un evento de cierre donde modelarán las piezas que ellas mismas crearon”, resaltó Hernández.

Los talleres son de lunes a viernes, de 9:00 am a 4:00 pm, en Authentic Models and Talent Agency, y quedan espacios del 15 al 26 de junio, del 6 al 17 de julio, y del 20 al 31 de julio.

Para más información, puedes llamar al 787-792-1040, o visitar la página de Authentic Models and Talent Agency.