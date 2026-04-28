De cara a la celebración, ahora quieren dar una oportunidad real a los jóvenes en la música.

La tienda Guitars Boutique anunció hoy la apertura de la convocatoria para “Inspírate a Tocar”, un programa de desarrollo dirigido a guitarristas y bajistas menores de 21 años en Puerto Rico que lanzan de cara a su 17 aniversario.

La iniciativa surgió con el fin de apoyar a talentos emergentes que, en muchos casos, están comenzando desde sus hogares o de manera autodidacta. A través de este programa, los participantes seleccionados tendrán acceso a mentoría, orientación individualizada, exposición en redes sociales y la oportunidad de presentarse en vivo, además de recibir instrumentos musicales mediante certificados de $1,000 y otros beneficios relacionados a su desarrollo musical.

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“Este año quisimos celebrar de una manera distinta. Más allá de actividades, entendimos que era el momento de aportar directamente al desarrollo de jóvenes con talento que necesitan una oportunidad para crecer”, expresó Randy Luna, fundador de Guitars Boutique y creador del programa, en declaraciones escritas.

Randy Luna, fundador de Guitars Boutique, aseguró que, de cara al aniversario de su negocio, quiso realizar una iniciativa para impulsar futuros guitarristas y bajistas en Puerto Rico. ( Suministrada )

“Inspírate a Tocar” tendrá una duración de tres meses e incluirá encuentros presenciales, donde los participantes podrán fortalecer sus destrezas musicales, recibir guía de invitados especiales y conectar con otros jóvenes apasionados por la música.

Los jóvenes interesados deben completar el proceso de inscripción, subir un video de audición mostrando su talento y cumplir con los requisitos establecidos, incluyendo autorización de padres o tutores, para participar de la iniciativa. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de mayo, y los seleccionados serán anunciados el 25 de mayo a través de las redes sociales de Guitars Boutique.

Para más información sobre el programa “Inspírate a Tocar” y conocer todos los requisitos de participación, pueden acceder a www.guitarspr.com.