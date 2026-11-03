Revelan la fecha de precarga, el tamaño y nuevos detalles de Grand Theft Auto VI
Rockstar Games confirmó que el esperado videojuego requerirá hasta 212 GB de espacio y reveló avances sobre el mapa de Leonida, el clima dinámico y mecánicas inéditas.
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A pocos días de su llegada oficial al mercado, la desarrolladora Rockstar Games reveló los detalles clave sobre el periodo de precarga digital (pre-load) y el espacio de almacenamiento que requerirá Grand Theft Auto VI (GTA 6), que estará disponible desde el 19 de noviembre en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.
La compañía confirmó que el archivo de instalación alcanzará hasta unos 212 GB —variando levemente según la plataforma—, consolidándose como uno de los videojuegos más pesados y masivos en la historia reciente de la industria.
Grand Theft Auto VI pre-load begins on November 10. There’s still time to pre-order and ensure you're able to experience Grand Theft Auto VI when it launches on November 19.— Rockstar Games (@RockstarGames) November 3, 2026
Details: https://t.co/FthhVn574j pic.twitter.com/NzfKaSMGz9
Según la plataforma digital Indy100, Rockstar Games también reveló novedades de la próxima entrega de la icónica saga criminal de mundo abierto tras una sesión de prueba a puertas cerradas de 90 minutos encabezada por Aaron Garbut, director artístico de Rockstar, reseñada en exclusiva por la revista EDGE.
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Entre estas novedades, se encuentran las siguientes:
- Mapa descomunal: El territorio explorable del estado de Leonida será prácticamente tan extenso como los mapas de GTA 4, GTA 5 y Red Dead Redemption 2 combinados. A diferencia de juegos anteriores de la compañía, donde ciertas zonas permanecían bloqueadas, el estado se abrirá en su totalidad desde etapas tempranas de la trama.
- Sistema de transporte y clima reactivo: El entorno de Leonida contará también con líneas activas de autobuses y trenes utilizables. El clima afectará directamente la visibilidad y el manejo según la niebla, la fuerza del viento y los cambios de estación.
- Ciclos de día y noche más largos: Las jornadas dentro del juego tendrán una duración mayor para propiciar una exploración más pausada.
- Interacciones realistas y supervivencia del vehículo: Rockstar Games también introdujo mecánicas como el reabastecimiento de gasolina en los autos y un inédito “sistema de olores”. Además, los conductores no controlables (NPCs) a quienes el jugador intente robarles su automóvil podrán defenderse y contraatacar físicamente, una dinámica que evoluciona respecto a pasadas entregas.
- Dinámica entre protagonistas: La relación entre Jason y Lucia contará con un sistema evolutivo de cuatro niveles que influirá en el desarrollo de los personajes y sus interacciones mutuas a lo largo de la historia.
New #GTAVI screenshots from EDGE magazinehttps://t.co/Y6MICGZRPx pic.twitter.com/DHJq62QO6q— Tex2 (@TexFunz2) October 29, 2026
Calendario de precarga para consolas
Quienes compraron las ediciones digitales anticipadas (Standard o Ultimate) podrán iniciar la descarga de los datos con antelación para tener el título listo desde el minuto de lanzamiento:
En el caso de los usuarios de PlayStation 5, la precarga arrancará el martes 10 de noviembre a las 12:00 a.m. (medianoche) según la zona horaria local de cada país.
Para los jugadores de Xbox Series X/S, la descarga global arranca el martes 10 de noviembre a las 6:00 a.m. (hora de Puerto Rico / 10:00 a.m. GMT).
Mientras, las ediciones en caja con código para quienes prefieran el formato físico llegarán a tiendas autorizadas a partir del jueves 12 de noviembre, según reportó Indy100.
Rockstar Games anunció además que, a partir del 19 de noviembre, pondrá a disposición de la comunidad una versión digital gratuita del afiche oficial del juego y el mapa detallado del estado ficticio de Leonida, listos para descargar e imprimir desde su sitio web.