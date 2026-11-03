A pocos días de su llegada oficial al mercado, la desarrolladora Rockstar Games reveló los detalles clave sobre el periodo de precarga digital (pre-load) y el espacio de almacenamiento que requerirá Grand Theft Auto VI (GTA 6), que estará disponible desde el 19 de noviembre en las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

La compañía confirmó que el archivo de instalación alcanzará hasta unos 212 GB —variando levemente según la plataforma—, consolidándose como uno de los videojuegos más pesados y masivos en la historia reciente de la industria.

Grand Theft Auto VI pre-load begins on November 10. There’s still time to pre-order and ensure you're able to experience Grand Theft Auto VI when it launches on November 19.



Details: https://t.co/FthhVn574j pic.twitter.com/NzfKaSMGz9 — Rockstar Games (@RockstarGames) November 3, 2026

Según la plataforma digital Indy100, Rockstar Games también reveló novedades de la próxima entrega de la icónica saga criminal de mundo abierto tras una sesión de prueba a puertas cerradas de 90 minutos encabezada por Aaron Garbut, director artístico de Rockstar, reseñada en exclusiva por la revista EDGE.

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Entre estas novedades, se encuentran las siguientes:

Mapa descomunal: El territorio explorable del estado de Leonida será prácticamente tan extenso como los mapas de GTA 4 , GTA 5 y Red Dead Redemption 2 combinados. A diferencia de juegos anteriores de la compañía, donde ciertas zonas permanecían bloqueadas, el estado se abrirá en su totalidad desde etapas tempranas de la trama.

El territorio explorable del estado de Leonida será prácticamente tan extenso como los mapas de , y combinados. A diferencia de juegos anteriores de la compañía, donde ciertas zonas permanecían bloqueadas, el estado se abrirá en su totalidad desde etapas tempranas de la trama. Sistema de transporte y clima reactivo: El entorno de Leonida contará también con líneas activas de autobuses y trenes utilizables. El clima afectará directamente la visibilidad y el manejo según la niebla, la fuerza del viento y los cambios de estación.

El entorno de Leonida contará también con líneas activas de autobuses y trenes utilizables. El clima afectará directamente la visibilidad y el manejo según la niebla, la fuerza del viento y los cambios de estación. Ciclos de día y noche más largos: Las jornadas dentro del juego tendrán una duración mayor para propiciar una exploración más pausada.

Las jornadas dentro del juego tendrán una duración mayor para propiciar una exploración más pausada. Interacciones realistas y supervivencia del vehículo: Rockstar Games también introdujo mecánicas como el reabastecimiento de gasolina en los autos y un inédito “sistema de olores”. Además, los conductores no controlables (NPCs) a quienes el jugador intente robarles su automóvil podrán defenderse y contraatacar físicamente, una dinámica que evoluciona respecto a pasadas entregas.

Rockstar Games también introdujo mecánicas como el reabastecimiento de gasolina en los autos y un inédito “sistema de olores”. Además, los conductores no controlables (NPCs) a quienes el jugador intente robarles su automóvil podrán defenderse y contraatacar físicamente, una dinámica que evoluciona respecto a pasadas entregas. Dinámica entre protagonistas: La relación entre Jason y Lucia contará con un sistema evolutivo de cuatro niveles que influirá en el desarrollo de los personajes y sus interacciones mutuas a lo largo de la historia.

Calendario de precarga para consolas

Quienes compraron las ediciones digitales anticipadas (Standard o Ultimate) podrán iniciar la descarga de los datos con antelación para tener el título listo desde el minuto de lanzamiento:

En el caso de los usuarios de PlayStation 5, la precarga arrancará el martes 10 de noviembre a las 12:00 a.m. (medianoche) según la zona horaria local de cada país.

Para los jugadores de Xbox Series X/S, la descarga global arranca el martes 10 de noviembre a las 6:00 a.m. (hora de Puerto Rico / 10:00 a.m. GMT).

Mientras, las ediciones en caja con código para quienes prefieran el formato físico llegarán a tiendas autorizadas a partir del jueves 12 de noviembre, según reportó Indy100.

Rockstar Games anunció además que, a partir del 19 de noviembre, pondrá a disposición de la comunidad una versión digital gratuita del afiche oficial del juego y el mapa detallado del estado ficticio de Leonida, listos para descargar e imprimir desde su sitio web.