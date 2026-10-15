Tras 28 años de servicio, el restaurante argentino Buenos Ayres Market & Grill cerró sus puertas en Punta Las Marías, San Juan, luego de que se concretara la venta de la propiedad, anunció su dueña, María Marty.

En un mensaje de despedida publicado en Facebook, Marty agradeció a Dios y a los clientes que apoyaron el negocio durante sus casi tres décadas de operación.

“He sido muy afortunada de haber podido servir a todos con todo el cariño y mayor esfuerzo por estos 28 años!”, expresó.

La propietaria explicó que el nuevo dueño establecerá una operación de restaurante en la propiedad, pero aclaró que no será bajo el nombre de Buenos Ayres.

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“Llegó el día de poder descansar y no sabemos si puede ser un hasta luego, el tiempo dirá. Gracias a todos los que nos apoyaron en los tiempos buenos y no tan buenos”, manifestó.

Buenos Ayres abrió en 1999 en el centro comercial Borinquen Towers, en San Juan, según informó El Nuevo Día ese año. En aquel momento, el restaurante argentino era propiedad de Silvio Díaz, María Marty y su padre, el arquitecto Oscar Marty, quien también era dueño del restaurante argentino Ches, en Punta Las Marías.

Tres años después, el negocio se preparaba para expandirse con la apertura de un segundo local en Condado. Según publicó El Nuevo Día en 2002, la nueva ubicación estaría en el antiguo local del restaurante Uno, en el número 56 de la avenida Condado.

Para 2005 también abrieron un concepto de bar & grill en Isla Verde con el nombre de Tenedor Libre.

En 2010, la corporación El Floridita Inc., propietaria de los restaurantes, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal, un proceso que permite la reorganización de las deudas. En aquel momento, la propietaria, María Marty, aseguró que la decisión respondía a un litigio familiar relacionado con su padre y no a problemas económicos de los establecimientos.