El Nido cerrará esta semana el espacio que ocupa en Plaza Las Américas, poniendo fin a una etapa de siete años en el centro comercial.

La empresa puertorriqueña anunció el cierre a través de las redes sociales, donde invitó a sus clientes a acompañarlos durante sus últimos días en este local.

“Familia, esta es nuestra última semana en este espacio de Plaza Las Américas. Aquí joseamos, crecimos y construimos comunidad durante siete años. Ahora nos toca cerrar este capítulo como se merece”, expresa la publicación de El Nido.

“El Nido nunca ha sido solamente cuatro paredes. El espacio cambia. La cultura sigue en movimiento. Esta semana cerramos este capítulo como lo abrimos: juntos”, indica la tienda, al agregar que estará abierto hasta el miércoles, 30 de septiembre.

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El Nido abrió sus puertas en Plaza Las Américas en 2019 y, al año siguiente, estrenó su nuevo “concept store” en el centro comercial.

En aquel entonces, sus propietarios, Vanessa Cardez Rivera y Emilio Meléndez Rodríguez, describieron el proyecto como un espacio para reunir marcas creativas boricuas bajo un mismo techo.

La llegada al centro comercial ocurrió luego de que El Nido comenzara operaciones en 2017 en el casco urbano de Bayamón, donde fusiona moda, arte y gastronomía.

El concepto de Plaza Las Américas buscaba mantener la esencia del primer establecimiento, pero con un giro enfocado en galería y moda urbana. El espacio fue diseñado por el arquitecto puertorriqueño Eddie Meléndez.

Poco antes de la apertura de su nuevo concepto en Plaza Las Américas, El Nido también había lanzado su tienda en línea, con la intención de ampliar el acceso a productos de emprendedores puertorriqueños.