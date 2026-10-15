Ujeong Korean BBQ anunció sorpresivamente el cierre de sus operaciones en Galería San Patricio, en Guaynabo, donde abrió su nuevo local en noviembre de 2025.

El restaurante, que abrió sus puertas en 2017 como el primer establecimiento de Korean BBQ en Puerto Rico, se despidió de sus clientes el miércoles, 14 de octubre, con un mensaje de agradecimiento publicado en las redes sociales.

“Hoy cerramos un capítulo, pero no borramos la historia. Una historia que deja huellas que nunca desaparecerán; a veces, simplemente esperan el momento de volver a amanecer. Fueron años de esfuerzos, retos, aprendizajes y momentos que dejaron huellas imborrables en quienes formaron parte de este camino”, expresó el negocio.

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“Cada comienzo tiene sus desafíos y cada final nos invita a mirar hacia nuevos horizontes. Hoy despedimos esta etapa con gratitud, orgullo y satisfacción. Gracias a todos los que fueron parte de nuestra historia, por cada visita, cada celebración y cada muestra de cariño”, añadió.

Antes de mudarse a Guaynabo, Ujeong Korean BBQ operaba en la calle Loíza, en San Juan.

La propuesta gastronómica del restaurante combinaba ingredientes y recetas provenientes de Corea del Sur con un toque de fusión puertorriqueña en sus platos, según la descripción publicada en su página web.

El negocio no detalló las razones del cierre ni informó si contempla regresar en el futuro.