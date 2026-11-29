El restaurante Chick-fil-A localizado en el centro comercial Plaza Centro en Caguas anunció su “aguinaldo” para clientes. Y es que, desde este martes, 1 de diciembre, ofrecerá desayunos semanales gratuitos.

Según publicó en su página de Facebook, todos los martes del mes de diciembre el establecimiento cagüeño ofrecerá desayunos libre de costo, en horario de 6:00 a.m. a 9:30 a.m., mientras duren.

Además, el próximo 9 de diciembre tendrán una actividad navideña, por lo que “invitamos a nuestra comunidad a compartir una noche de música, tradición y alegría con la Parranda de Chick-Fil-A”.

El evento iniciará a las 6:00 p.m. en Plaza Centro, Caguas.

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Los Filtros y Humacao no se quedan atrás

Mientras, el establecimiento localizado en el centro comercial Los Filtros en Bayamón, también tiene preparado varias actividades este mes de diciembre para los comensales.

Entre ellas, una parranda este martes, 1 de diciembre; regalos sabrosos de su menú durante el mes, fotos con “Santa Cow”, tardes creativas y hasta un bingo.

Chick-fil-A de Humacao, por su parte, también anunció actividades navideñas para esta semana.

Para conocer más detalles sobre estas y más actividades de otros Chick-fil-A, acude a sus redes sociales.