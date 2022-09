Ante la situación que ha provocado el paso del huracán Fiona en Puerto Rico, detallistas de gasolina llamaron al consumidor a mantener la calma al asegurar que la isla cuenta con abasto suficiente de combustible durante la emergencia.

Esdraz Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, aseguró a Primera Hora que no existe escasez del producto en las estaciones que están operando, contrario al escenario que se vivió durante el huracán María.

“Tenemos en el subconsciente a María, pero referente al combustible en la isla, lo que tiene que ver con gasolina, hay abastos suficientes”, expresó Vélez.

Sin embargo, este reconoció que han existido retrasos en la distribución del producto debido a que hubo llenaderos que tuvieron que permanecer cerrados por el paso del fenómeno atmosférico, que generó lluvias copiosas e inundaciones “catastróficas” en distintas partes del País, particularmente en el sur, suroeste y centro.

Como consecuencia, el líder de la asociación expuso que la gasolina que distribuyen los mayoristas llegó primero a las estaciones que pudieron continuar su operación como de costumbre.

“No ha habido un periodo para que esos detallistas puedan abastacer sus tanques, Pero, desde ayer (martes), del mediodía en adelante, han estado trabajando todas las compañías. Se le han triplicado las órdenes de parte de los detallistas, y entonces, están atrasadas todas las órdenes”, agregó.

“Por eso es que están viendo hay estaciones que tienen, otras que no, o se quedan ambas sin combustibles”, reiteró.

Mientras tanto, el presidente del comité de estaciones de gasolina del Centro Unido de Detallistas (CUD), Carlos Crespo, aunque reconoció que Puerto Rico no está falto de este tipo de combustible, sí existe una dilación en su transportación por una falta de camioneros.

“Aparentemente, no hay suficiente personal diestro para guiar camiones, y están escasos de camioneros”, indicó el presidente del CUD, quien enfatizó que también los conductores de vehículo pesado pueden enfrentar sanciones por estar en las vías de rodaje por más de 12 horas.

“También tenemos que ver que hay sectores que no le ha llegado gasolina, sea por las condiciones de las carreteras, por el peligro de que el camión no se vaya a virar. Y esto ha ocasionado a que la gente salga a comprar al área metropolitana, o a su pueblo más cercano. Este tipo de situación puede crear un poco de histeria porque cuando la gente ve que no tienen gasolina en su pueblo, pues entonces se desesperan”, enfatizó.

Sin embargo, Crespo reconoció que no ha recibido quejas o preocupaciones de otros comerciantes sobre la venta de gasolina en las estaciones que se encuentran de pie.

“Está corriendo normal, hay filas bien establecidas, no hay filas de cinco o seis carros esperando, pero sí se ve que, de las cuatros bombas llenas, se vuelven a llenar rápido. Todo está marchando”, explicó.

“Finito” el abasto de diésel

Por otro lado, Vélez expresó a este medio que el abasto de combustible diésel en la Isla esta “finito”. Este reconoció que los empresarios que cuentan con los recursos para comprar diésel “no los están entregando a las estaciones”.

“Esto lo que significa son dos cosas, puede ser que el combustible que tienen es para el consumo de la flota de ellos, es decir, de los camiones que usan para entregar. Otro es que los hospitales están trabajando con generadores que usan diésel, y hasta sus ambulancias lo usan también”, explicó.

“Por ejemplo, yo tengo diésel, pero el que tengo no lo puedo vender porque, si lo vendo, me quedo sin producto para seguir operando”, puntualizó.

Además, Vélez expuso que este producto enfrenta un alto costo para los detallistas. Según el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, dicho recurso ha incrementado su precio desde el 24 de febrero de este año, cuando Rusia ejecutó su primera ofensiva contra Ucrania.

Ese mismo día que inició el conflicto geopolítico, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Edan Rivera, emitió una orden establece la congelación de márgenes brutos de ganancia en los precios de venta al por mayor y al menor de los combustibles.

Según el empresario, dicho decreto, que ha durado ya unos siete meses, ha provocado un golpe grave en los bolsillos de los detallistas por el aumento en gastos operacionales, llevándolos a mantener un inventario bajo en sus negocios.

Por su parte, Vélez instó a DACO a flexibilizar la orden administrativa y “que se haga un análisis real, algo científico”.

“Antes del 24 de febrero, si es detallista se estaba ganando 11 centavos, tiene que seguirse ganando 11 centavos hasta el día de hoy, y los precios del combustible se triplicaron con la guerra. Es decir, en aquel entonces, pagábamos $29 mil por un tanque de 10 mil galones, y este llegó hasta $50 mil, pero el detallista solamente se ganaba $2,000″, explicó.

“Yo creo en la agencia, pero los que la administran deben escuchar a las personas que han tenido experiencia para un bien común”, enfatizó, al tiempo que indicó que, hasta julio, alrededor de siete estaciones asociadas tuvieron que cerrar sus puertas por no tener el dinero para cubrir sus operaciones.

Mientras tanto, Crespo afirmó que el diésel está enfrentando retrasos mayores en su distribución.

“A mí me llegó hoy diésel a mi estación, y ya se me acabó, y [los mayoristas] me dijeron que, hasta mañana, no me van a enviar más porque yo estoy comprando gasolina y diésel a la misma vez”, puntualizó.

“Hay muchos sitios, particularmente en el área metropolitana, que no ha llegado el agua ni la luz, y eso motiva a que la gente esté yendo a las estaciones a buscar gasolina, diésel, agua e hielo. Esos son los productos que están a la orden ahora mismo”, enfatizó.

DACO dice que sí hay abastos de diésel

En reacción a la preocupación que señaló el líder de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Fernanda Vélez, subsecretaria de DACO, expresó a Primera Hora que no existe “evidencia concreta” como para decir que la orden de congelamiento de márgenes de ganancias en la compra de combustibles limita los abastos de diésel en las llenadoras.

Según la subsecretaria, solo 40 de sobre 1,200 detallistas registrados han reclamado reparos sobre el decreto que ha estado en vigor desde febrero, a quienes se lograron llegar a un acuerdo. “Eso, en porcentaje, no llega ni al 5%, es una cantidad ínfima quienes denuncian que esto les ha afectado”, expresó.

“Decir en general que esta orden afecta los abastos disponibles de diésel no tiene sentido. ¿Dónde está la evidencia concreta de ellos hacia nosotros? No ha llegado alegaciones de este tipo a nosotros”, reiteró.

Además, asegúro que, a partir del lunes, Puerto Rico contará con un barco adicional del combustible que pudiera durar hasta 60 días.