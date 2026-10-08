“Anticipo Navideño: La Ruta de la Suerte” da nombre a la iniciativa que llevará la Lotería Tradicional y la Lotería Electrónica a diferentes municipios de la isla para reconocer a sus agentes y billeteros, agradecer su compromiso y acercarse aún más a los jugadores que las apoyan durante todo el año.

La secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que la ruta visitará puntos de venta en centros comerciales y estaciones de gasolina alrededor de Puerto Rico, y destacará a establecimientos que se han distinguido por su desempeño en ventas y su apoyo a los juegos de ambas loterías en sus comunidades.

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“Esta ruta nos permite visitar y reconocer a nuestros agentes y vendedores que son parte esencial de nuestra operación y que, junto a sus clientes, respaldan nuestros juegos día tras día. Queremos aprovechar la llegada de la temporada navideña para agradecerles personalmente por ser parte de la familia de las loterías”, expresó Hernández Olivo.

Cada parada contará con música, juegos, premios y muchas sorpresas para el disfrute del público, además de la venta de ambas loterías.

Tanto en los centros comerciales como en las estaciones de gasolina habrá billeteros de la Lotería Tradicional y con terminales de venta de la Lotería Electrónica.

“Anticipo Navideño: La Ruta de la Suerte” comenzará mañana, viernes, y se extenderá hasta el 28 de noviembre.

“Nuestros agentes vendedores y billeteros son la cara de las Loterías en cada comunidad. Llegar hasta ellos y hasta sus clientes nos permite mantener ese contacto directo que tanto valoramos”, añadió Hernández Olivo.

Calendario de eventos

● 9 de octubre – To Go Store #10, Bayamón

● 10 de octubre – Plaza Carolina, Carolina

● 16 de octubre – Puma Levittown, Toa Baja

● 17 de octubre – Plaza del Sol, Bayamón

● 30 de octubre – Shell Las Américas, Ponce

● 31 de octubre – Mayagüez Mall, Mayagüez

● 6 de noviembre – Servicentro Miranda, Juncos

● 7 de noviembre – Aguadilla Mall, Aguadilla

● 13 de noviembre – To Go Store #26, Guaynabo

● 14 de noviembre – Plaza del Norte, Hatillo

● 20 de noviembre – Carpio Shell, Loíza

● 21 de noviembre – Plaza Centro, Guayama

● 27 de noviembre – Alverio Service Station, Caguas

● 28 de noviembre – Outlets de la Ruta 66, Canóvanas

Para más información, puede acceder a las redes sociales de la Lotería Tradicional @loteria_puertorico y la Lotería Electrónica @loteriaelectronicapr.