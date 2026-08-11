Por segundo mes consecutivo, el mercado de automóviles nuevos de Puerto Rico experimentó un muy leve crecimiento en comparación con el año pasado.

Según el Grupo Unido de Importadores de Autos de Puerto Rico (GUIA), el recién concluido mes de julio logró ventas de 8,180 unidades. Eso representó un superávit de 128 vehículos sobre los 8,052 vendidos durante el mismo mes en el 2025 para un modesto aumento de 1.59%.

El mes de julio mostró el mismo patrón que junio, en el que también hubo un minúsculo progreso en comparación a junio de 2025.

Los totales del sexto mes del año fueron de 8,738 versus los 8,528 de junio de 2025 para una diferencia de 210 vehículos más y un crecimiento porcentual de 2.5%.

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El mes de junio representó un frenazo a la larga racha de 13 meses consecutivos en los que hubo marcadas disminuciones en ventas.

Mes tras mes, desde abril de 2025 hasta mayo de 2026, el mercado estuvo en decrecimiento. Pero a pesar de dos meses consecutivos con saldos positivos, las ventas de los primeros siete meses del año están muy por debajo a las del periodo de enero a julio de 2025.

El acumulativo de este año refleja un total de 56,644 unidades cuando durante el mismo periodo en el 2025 se lograron vender 66,366. La diferencia es de 9,722 vehículos menos o una caída de 14.61%.

Nuevamente, solo unas pocas marcas lograron aumentos en el acumulativo de los primeros siete meses y la mayoría son de lujo.

Estas son BMW, Volvo, Acura, Genesis y Lamborghini. De las marcas principales y de volumen, las únicas con crecimiento en lo que va de año son Honda y Mazda.

Las 10 marcas de mayor venta de enero a julio

Toyota: 17,040 unidades

Hyundai: 8,683 unidades

Kia: 5,199 unidades

Ford: 5,122 unidades

Mitsubishi: 3,778 unidades

Chrysler*: 3,772 unidades

Honda: 2,662 unidades

Nissan: 2,499 unidades

BMW: 1,519 unidades

Lexus: 992 unidades

*El total de Chrysler incluye las ventas de todas sus marcas americanas (Chrysler, Dodge, Jeep y Ram)

Fuente: Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA)