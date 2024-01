Firme, dedicada y con un estilo directo, Norma M. Agosto Flores se ha abierto paso en una industria mayormente dirigida por hombres: el mundo automotriz.

Con el fin de dar continuidad al éxito alcanzado por los últimos 45 años en la isla, Norma M. Agosto Flores, presidenta de Braulio Agosto Motors, es ahora su propietaria mayoritaria.

Con este paso, Agosto Flores se convierte en la primera mujer dueña en presidir un concesionario de autos en Puerto Rico.

“Fuerza, talento y voluntad… eso es todo lo que necesita toda mujer para tener éxito en cualquier empresa que se proponga con el fin de ayudar a alguien”, exhortó Agosto a las féminas que quieran abrirse paso en la industria.

“Este año, Braulio Agosto Motors cumple su 45 aniversario. Por eso, me enorgullece dar este paso como dueña para poder continuar el legado de mi padre, junto a mi madre, mi hija Noralice, así como con nuestros fieles clientes y empleados. En esta nueva era, nos encaminamos a llevar al próximo nivel el mejor servicio a nuestros clientes, fortaleciendo nuestro ofrecimiento y garantizando la mejor experiencia posible al comprar un auto en un espacio donde el cliente se sienta como la gran familia que somos”, expresó Agosto Flores.

Braulio Agosto Motors fue fundado en 1979 por don Braulio Agosto junto a su esposa, Norma Iris Flores. “La visión de don Braulio era establecer un negocio familiar donde los clientes recibieran las mejores ofertas del mercado de autos respaldadas con el mejor servicio posible y un cálido trato familiar”, se indicó.

Sus hijos fueron integrándose en el negocio y en 1995, al fallecer su hermano mayor –“Braulito”- Norma M. se une a la empresa de su padre.

“Yo estaba trabajando para una prestigiosa firma de contabilidad, cuando mi padre me solicitó ayuda. En aquel momento, yo no tenía una idea clara de lo que podía hacer para ayudarlo, pero él sí lo tenía muy claro. Como buen vendedor, me convenció y tres décadas más tarde aquí estoy presidiendo la empresa que él fundó para continuar la visión que una vez tuvo”, reiteró entusiasmada la empresaria.

Agosto Flores se graduó de University of Central Florida donde obtuvo un bachillerato en administración de empresas con concentración en contabilidad y finanzas. Antes de entrar al mercado automotriz, laboró en la empresa privada. Ya en el concesionario, trabajó en varias áreas: desde la parte financiera hasta la operacional, ventas, piezas y servicios; y ejerciendo varios roles incluyendo el de vicepresidenta y principal oficial financiera, así como su actual posición como presidenta.

Ha recibido múltiples galardones en reconocimiento a su liderazgo y sus destrezas gerenciales, incluyendo el “Entrepreneur of the year, Realizing Business Potential” otorgado por Ernst & Young.

Mientras que dentro de Braulio Agosto Motors ha liderado exitosamente planes de expansión, ha conseguido récords en venta de unidades y ha sido merecedora de precios de excelencia por su aportación a la industria automotriz.