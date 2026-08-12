El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, mantiene bajo vigilancia otra onda tropical en el Atlántico, además de Invest 92L, que también está siendo monitoreada por los meteorólogos.

Esta onda tropical se encuentra varios cientos de millas al sur de las islas de Cabo Verde, en el Atlántico tropical oriental, donde genera aguaceros y tronadas desorganizadas.

Por el momento, el Centro Nacional de Huracanes le asigna una probabilidad baja, de 20%, de desarrollo ciclónico durante las próximas 48 horas. Sin embargo, esa posibilidad aumenta a 40% durante los próximos siete días.

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Según el pronóstico, las condiciones ambientales serán generalmente favorables para que el sistema pueda desarrollarse durante los próximos días mientras se desplaza hacia el oeste u oeste-noroeste.

Los meteorólogos también siguen de cerca al Invest 92L, que tiene una probabilidad de 80% de desarrollo ciclónico tanto durante las próximas 48 horas como en los próximos siete días.

Este sistema podría convertirse en una depresión tropical mientras se mueve hacia el oeste u oeste-noroeste.

Las próximas tormentas que se formen en el Atlántico recibirán los nombres de Dolly y Edouard.

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Los mismos se repiten cada seis años con la excepción de aquellos que son retirados tras causar muertes y pérdidas materiales cuantiosas.